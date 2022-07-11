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Yüzlerce kişinin hesabı sıfırlandı! Çin'de banka protestosu: Birikimlerimizi verin

11.07.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de hesaplarındaki paraların sıfırlandığını görenler neye uğradıklarını şaşırdı. İlk olarak 18 Nisan'da ortaya çıkan skandal olay sonrasında bekledikleri açıklamayı alamayan Çinliler toplanıp bankayı protesto etti. Gergin anların yaşandığı olayda polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Çin’in Henan eyaletindeki Zengzhou kentinde bankadaki paralarını çekemediklerini söyleyen vatandaşlar bankanın önünde protesto gerçekleştirdi.

"BİRİKİMLERİMİZİ İSTİYORUZ"

Çin’in Henan eyaletindeki Zengzhou kentinde bankadaki paralarını çekemediklerini söyleyen yüzlerce kişi,
hesaplarının sıfırlandığını fark edince Çin Halk Bankası’nın Zhengzhou şubesine akın etti. Ellerinde "Birikimlerimizi istiyoruz" yazılı pankartlarla bankayı protesto eden göstericiler ve güvenlik görevlileri ve arasında arbede çıktı. Polis, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtirken, gösteriye 3 binden fazla kişinin katılığı iddia edildi.

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TUTUKLAMALAR VAR

Geçtiğimiz 18 Nisan’da bankalarda bulunan milyonlarca dolarlık mevduat donduruldu ve bankalar müşterilere bunun iç sistemlerdeki bir yenileme sonucu olduğunu söyledi. Ancak banka müşterileri, o zamandan beri bankalardan kendilerine konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi. Yetkililer tarafından başlatılan soruşturmaya göre Henan Yeni Varlık Grubunundan bazı kişilerin bankaların çevrimiçi ticaret sistemlerine eriştiğini ve bunları manipüle ettikleri belirlendi. Yaşanan bu durumun ardından bir dizi şüphelinin tutuklandığı açıkladı.

Protestoların hedefindeki Henan bankasının, Nisan ayında milyonlarca dolarlık mevduatı, banka sistemlerinde yenileme yapıldığı gerekçesiyle dondurduğu belirtiliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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