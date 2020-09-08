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Yüzlerce kişiyi DEAŞ’a gönderdi, 10 çocuğundan hiçbirini göndermedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 10:05 | Son Güncelleme

Adana’da düzenlenen operasyonda DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri olduğu öne sürülerek yakalanıp önemli siyasi şahısları kaçıracağı ve sansasyonel eylem yaptıracağı iddiasıyla tutuklanan Mahmut Özden’in iki kadınla evli ve 10 çocuğu olduğu, yüzlerce kişiyi Suriye’ye DEAŞ saflarında savaşmaya göndermesine rağmen bir çocuğunu bile göndermediği öğrenildi .Terör örgütü DEAŞ’ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile bazı dernek, kuruluş ve siyasi önemli kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı.

Yüzlerce kişiyi DEAŞ’a gönderdi, 10 çocuğundan hiçbirini göndermedi

Adana’da düzenlenen operasyonda DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri olduğu öne sürülerek yakalanıp önemli siyasi şahısları kaçıracağı ve sansasyonel eylem yaptıracağı iddiasıyla tutuklanan Mahmut Özden’in iki kadınla evli ve 10 çocuğu olduğu, yüzlerce kişiyi Suriye’ye DEAŞ saflarında savaşmaya göndermesine rağmen bir çocuğunu bile göndermediği öğrenildi .
Terör örgütü DEAŞ’ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile bazı dernek, kuruluş ve siyasi önemli kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı. Bu kapsamda örgüt üyesi Hüseyin Sağır, AK-47 marka uzun namlulu silah ve 5 şarjör ile İstanbul’da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece 18 Ağustos’ta tutuklanan Hüseyin Sağır’a eylem talimatı verdiği değerlendiren ve DEAŞ adına çatışma bölgelerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, üst düzey örgüt mensuplarından şifreli mesaj programları aracılığıyla aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye’deki stratejik yerlere, siyaset ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine eden DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden (47) 20 Ağustos’ta Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi’nde Adana polisi tarafından gözaltına alındı. Özden, 31 Ağustos’ta sevk edildiği adliyede tutuklandı. Terör örgütünün sözde emiri Mahmut Özden’in yakalandığı evde yapılan aramada, çok sayıda doküman ele geçirildi. Dokümünlarda, patlayıcı ve silahların kimlere teslim edileceği, grupların kimlerle hareket edeceği, krokiler, veriler ile haritalar ele geçirildiği bildirildi. Evdeki iki bilgisayarda ise Irak ve Suriye’den talimat aldığı, ünlü siyasetçileri kaçırma planları olduğu öne sürüldü. Gözaltına alınan Mahmut Özden’in emniyet güçleri tarafından İstanbul’a gönderilmesiyle oğlu Hamza Özden’in babasının sözde Türkiye emiri görevini devraldığı kaydedildi. Adana polisinin yaptığı operasyonla Hamza Özden’in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. Mahmut Özden’in oğlu Hamza Özden ile örgüt üyesi olduğu saptanan şüpheliler İstanbul’a gönderildi. Bu zanlılar da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Örgüte girdi sözde kadı oldu
Mahmut Özden’in 2014 yılından DEAŞ’lı akrabası M.G. isimli şahıs tarafından DEAŞ’a üye olduğu ve daha sonra da hızla örgüt içinde yükseldiği öğrenildi. Özden’i örgüte üye yapan M.G.’nin ise bir süre sonra Suriye’ye gittiği, burada YPG’nin eline düştüğü öğrenildi. Bu sırada ise Özden’in hemen örgüt içinde Adana’da sözde kadı olduğu örgüte bağlı olan elemanların bir suç işlediğinde Özden’in mahkeme kurup kadılık yaptığı belirlendi. Özden, örgüt içinde bununla da yetinmeyerek daha sonraki yıllarda DEAŞ’ın sözde Yamaçlı emiri olduğu öğrenildi. Bu arada ise 2015 yılından itibaren Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 kez örgüt üyesi olmak, anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs, terör örgütü adına haraç toplamak, bekçilere saldırı hazırlığı gibi birçok gerekçesiyle gözaltına alındı. Ancak bu gözaltına alınmalar Özden’i durduramadı. Özden 2017 yılında da DEAŞ’ın sözde Adana emiri oldu. 2019 yılına gelindiğinde ise Özden birçok şehre gidip görüşme yaparak örgüt içindeki grupları kendine biat ettirerek DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri oldu.

Yakalanmamak için hiç cep telefonu kullanmadı
Özden’in tutuklanmasının ardından sözde emirin yaşamına yönelik yeni detaylar ortaya çıktı. Silahla yaralama, tehdit, şantaj ve benzeri talimatlar vererek eylem planlayan 2 eşi ve 10 çocuğu olan Şanlıurfa ilinde dünyaya gelen Özden’in yüzlerce insanı DEAŞ üyesi yapıp Suriye’ye savaşa gönderirken, bir çocuğunu bile terör örgütü DEAŞ’ın saflarında savaşmak için Suriye’ye göndermediği belirlendi. Örgüte soktuğu çocuklarına Adana’da üst düzey sorumluluklar verdiği belirlendi. Kendisi tutuklu bulunduğu süre içinde büyük oğlu Hamza Özden’e geçici olarak sözde emirlik yaptırdığı öğrenildi. Tuğla ve briket yaparak geçimini sağlayan Özden’in hayatı boyunca hiç cep telefonu kullanmadığı, görüşmeleri yüz yüze ve yazılı olarak yaptığı da anlaşıldı. Pasaportu olmasına rağmen hiç yurt dışına çıkmayan Özden’in haftanın belirli günlerinden örgüt üyesi teröristlerle düzenli olarak sohbetler gerçekleştirdiği ve bu sohbetlerde DEAŞ’a eleman kazandırdığı ortaya çıktı. Ayrıca tutuklanan Mahmut Özden ve oğlu Hamza Özden’in ile diğer aile bireylerinin yapılan yeni tip korona virüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Yüzlerce kişiyi DEAŞ’a gönderdi, 10 çocuğundan hiçbirini göndermedi

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