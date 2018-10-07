Yüzme havuzunda korku dolu anlar: 32 kişi hastaneye kaldırıldı!

Olay akşam saatlerinde Şahintepe Mahallesi'nde bulunan Şahintepe Yüzme Havuzu'nda meydana geldi. Havuzda klor gazının bulunduğu boru bilinmeyen nedenle patladı. Patlama ile havuza sızan klor gazı bu sırada yüzen kişileri etkiledi.
Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Havuzda bulunanlar görevlilerce tahliye edilirken, gazdan etkilenenler ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de yaptıkları çalışma ile gazın sızdığı boruyu onardı.
Öte yandan gazdan etkilenen ve olayın ardından havuzdan ayrıldığı anlaşılan bazı kişiler, sağlık ekiplerince evlerinden alınarak kontrol için hastanelere götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Antalya'da kahreden ölüm! Kızı bir an olsun yanından ayrılmadı
Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için İstanbul'a geldiler! Güvenlik heyeti konsoloslukta...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gümüşhane'de akılalmaz olay: 300 yıllık tarihi kemer köprü ortadan kayboldu!
Suudi Arabistan'dan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması
Fatih Portakal'dan McKinsey yorumu: Berat Albayrak ve Devlet Bahçeli fena ofsayt oldu
NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!
Hibrit hayvanlardan akılalmaz görüntüler!
Yeni iPhone telefonlar en ucuz nerede satılıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum