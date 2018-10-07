HABER

Yüzme havuzunda korku dolu anlar: 32 kişi hastaneye kaldırıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2018 19:41 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, bir yüzme havuzunda klor gazı borusu patladı. Patlama nedeniyle klor gazından etkilenen 32 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yüzme havuzunda korku dolu anlar: 32 kişi hastaneye kaldırıldı!

Olay akşam saatlerinde Şahintepe Mahallesi'nde bulunan Şahintepe Yüzme Havuzu'nda meydana geldi. Havuzda klor gazının bulunduğu boru bilinmeyen nedenle patladı. Patlama ile havuza sızan klor gazı bu sırada yüzen kişileri etkiledi.

GAZDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Havuzda bulunanlar görevlilerce tahliye edilirken, gazdan etkilenenler ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de yaptıkları çalışma ile gazın sızdığı boruyu onardı.

Öte yandan gazdan etkilenen ve olayın ardından havuzdan ayrıldığı anlaşılan bazı kişiler, sağlık ekiplerince evlerinden alınarak kontrol için hastanelere götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

gaziantepte-32-kisi-klor-gazindan-zehirlendi-ek-fotograflar-_6178_dhaphoto2

gaziantepte-32-kisi-klor-gazindan-zehirlendi-ek-fotograflar-_6178_dhaphoto3

gaziantepte-32-kisi-klor-gazindan-zehirlendi-ek-fotograflar-_6178_dhaphoto4

PARTNERİstanbullular haftasonu oraya kaçıyorİstanbullular haftasonu oraya kaçıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim öncesi flaş açıklama!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim öncesi flaş açıklama!
Bursa'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangı!Bursa'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep yüzme havuzu klor patlama

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan McKinsey yorumu: Berat Albayrak ve Devlet Bahçeli fena ofsayt oldu

Fatih Portakal'dan McKinsey yorumu: Berat Albayrak ve Devlet Bahçeli fena ofsayt oldu

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Naz Mila'nın dövme yeri olay oldu!

Naz Mila'nın dövme yeri olay oldu!

Seda Sayan paylaştı yorum yağdı! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu

Seda Sayan paylaştı yorum yağdı! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim öncesi flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim öncesi flaş açıklama!

Bursa'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangı!

Bursa'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangı!

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için İstanbul'a geldiler! Güvenlik heyeti konsoloslukta...

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için İstanbul'a geldiler! Güvenlik heyeti konsoloslukta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan IMF açıklaması: Türkiye o defteri tekrar açmamak üzere kapatmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan IMF açıklaması: Türkiye o defteri tekrar açmamak üzere kapatmıştır

PKK'lı teröristten korkunç sözler: 13-14 yaşındaki kız çocuklarına uyuşturucu verip tecavüz ediyorlar

PKK'lı teröristten korkunç sözler: 13-14 yaşındaki kız çocuklarına uyuşturucu verip tecavüz ediyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.