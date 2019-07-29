HABER

Yüzme yarışında sürpriz misafir

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 18:10 | Son Güncelleme

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen 350 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Kdz.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen 350 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Kdz. Ereğli 2. Açık Su Yüzme Yarışları’nda sporcularla birlikte suya atlayan Golden Retriever cinsi köpek ilgi odağı oldu.
Kdz. Ereğli Belediyesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü işbirliğinde gerçekleştirdiği 2. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları’nda Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen 350 sporcu kulaç attı. Nefes kesen yarışların ilginç anlarından birini ise sporcularla birlikte suya atlayarak yüzen Golden Retriever cinsi köpek oluşturdu. Sahibinin de yüzücüler arasında bulunduğu öğrenilen köpek, start düdüğüyle birlikte suya atlayan yüzücüleri bir süre izledi, ardından kendisi de suya atlayarak sporcuların arasında yüzdü. Belli bir süre sonra yorulan köpeğin imdadına güvenlik ekipleri yetişti. Görevliler tarafından karaya çıkartılan köpek dinlendikten bir müddet sonra tekrar denize atladı. Yarışları izlemeye gelen vatandaşların ilgi odağı haline gelen köpek, güvenlik görevlileri tarafından sudan çıkartıldı.

Öğretmen olarak çalışıyordu! Şehir hayatından sıkıldı, yaylada yaşamaya başladı Öğretmen olarak çalışıyordu! Şehir hayatından sıkıldı, yaylada yaşamaya başladı
Çanakkale’de deniz tavşanı görüntülendiÇanakkale’de deniz tavşanı görüntülendi
Şırnak Valisi Pehlivan göreve başladıŞırnak Valisi Pehlivan göreve başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na övgü: Ustalıkla idare ediyor, seyretmesi çok keyifli

Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na övgü: Ustalıkla idare ediyor, seyretmesi çok keyifli

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

AK Partili ismi şehit etmişti!

AK Partili ismi şehit etmişti!

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Bakanlık açıkladı: Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Son dakika! AK Parti Belediye Meclis üyesi ile yeğenini şehit eden terörist yakalandı

AK Partili ismi şehit etmişti!

İzmir'de Işılay Saygın için tören

İzmir'de Işılay Saygın için tören

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Son dakika: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.