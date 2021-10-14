Profesyonellerin elinden çıkmış gibi! Bu makyaj teknikleri yüzünüzü daha çekik gösterecek

Uygulaması oldukça basit olan makyaj teknikleri sayesinde yüzünüzü çekik gösterebilirsiniz. Düşük gözlere sahipseniz ve bundan şikayetçiyseniz, makyaj gözlerinizi olduğundan daha farklı gösterebilir. Sizin için araştırmış olduğumuz makyaj tüyolarına göz atarak kendinize en uygun makyaj stilini uygulamaya başlayabilirsiniz. Böylelikle daha hoş ve etkileyici bir görünüm yakalayabilirsiniz. İşte kolaylıkla yapabileceğiniz makyaj uygulamaları...
Çekik gözler elde etme yolunda en büyük yardımcınız eyeliner olacak. Eyeliner kullandığınız takdirde gözleriniz olduğundan daha çekik durur.
İnce uçlu bir eyeliner kullandığınız zaman istediğiniz kalınlıkta eyeliner uygulaması yapmanız da kolaylaşır. İnce bir çizgi çizerek sade ve minimal bir makyaj yapabilirsiniz.
Kuyruk kısmından başlayarak eyeliner çekebilirsiniz. Böylelikle yaptığınız uygulamanın boyunu ve kalınlığını kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.
Eyeliner çekerken gözlerinizin yanına bant yapıştırmak işinizi kolaylaştırır. Bu sayede daha düzgün ve keskin bir eyeliner uygulaması yapabilirsiniz. Bantları yüzünüzün yan kısmına yapıştırarak yüzünüzü çekik gösterebilirsiniz.
Eyeliner uygulaması yaptıktan sonra rimelinizi sürerek gözlerinizi çekik gösterebilirsiniz. Rimel sürerken kirpik lifting etkisi yaratan rimelleri kullanarak daha kalkık bir kirpik görünümüne sahip olabilirsiniz. Kıvrık kirpik görünümü eyelinerınızı da daha belirgin hale getirebilir.
Rimel uygulaması yaparken ağırlığı dış köşelere verebilirsiniz. Böylelikle gözleriniz çekik durur ve yüzünüzde de daha çekik bir görünüm sağlanır.
Koyu tonlu farları sürmekten kaçınmanız gerekir. Daha aydınlık ve açık tonlardaki farları sürdüğünüz zaman gözleriniz olduğundan daha çekik durur. Ten rengi tonlarını kullandığınız takdirde gözlerinizin düşük durmasının önüne geçebilirsiniz.
Gözlerinizin ucundaki düşük nokta yerine farı kaşlarınıza doğru uygulamalısınız. Far yardımıyla gözünüzde çekik bir çizgi oluşturabilirsiniz.
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