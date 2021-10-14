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Profesyonellerin elinden çıkmış gibi! Bu makyaj teknikleri yüzünüzü daha çekik gösterecek

14.10.2021 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözleriniz düşük duruyorsa ve çekik görünmesini istiyorsanız, bazı makyaj tüyolarından yararlanabilirsiniz. Bu makyaj tekniklerini günlük makyaj rutininize dahil ederek yüzünüzün duruşunu bile değiştirebilirsiniz. Yani daha çekici ve etkileyici bakışlar elde etmek hayal değil! Size önereceğimiz makyaj tüyolarını uygulamanız yeterli. İşte detaylar...

Profesyonellerin elinden çıkmış gibi! Bu makyaj teknikleri yüzünüzü daha çekik gösterecek

Uygulaması oldukça basit olan makyaj teknikleri sayesinde yüzünüzü çekik gösterebilirsiniz. Düşük gözlere sahipseniz ve bundan şikayetçiyseniz, makyaj gözlerinizi olduğundan daha farklı gösterebilir. Sizin için araştırmış olduğumuz makyaj tüyolarına göz atarak kendinize en uygun makyaj stilini uygulamaya başlayabilirsiniz. Böylelikle daha hoş ve etkileyici bir görünüm yakalayabilirsiniz. İşte kolaylıkla yapabileceğiniz makyaj uygulamaları...

EYELINER UYGULAMAYI UNUTMAYIN!

  • Çekik gözler elde etme yolunda en büyük yardımcınız eyeliner olacak. Eyeliner kullandığınız takdirde gözleriniz olduğundan daha çekik durur.

  • İnce uçlu bir eyeliner kullandığınız zaman istediğiniz kalınlıkta eyeliner uygulaması yapmanız da kolaylaşır. İnce bir çizgi çizerek sade ve minimal bir makyaj yapabilirsiniz.

  • Kuyruk kısmından başlayarak eyeliner çekebilirsiniz. Böylelikle yaptığınız uygulamanın boyunu ve kalınlığını kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

  • Eyeliner çekerken gözlerinizin yanına bant yapıştırmak işinizi kolaylaştırır. Bu sayede daha düzgün ve keskin bir eyeliner uygulaması yapabilirsiniz. Bantları yüzünüzün yan kısmına yapıştırarak yüzünüzü çekik gösterebilirsiniz.

  • Göz pınarınıza doğru ilerlerken eyeliner çekmeyi bırakabilirsiniz. Göz pınarınıza yakın bir yere kadar eyeliner çekerek gözlerinizi çekik gösterebilirsiniz.

FAR VE RİMELLE GÖZLERİNİZİ ÇEKİK GÖSTERİN

  • Eyeliner uygulaması yaptıktan sonra rimelinizi sürerek gözlerinizi çekik gösterebilirsiniz. Rimel sürerken kirpik lifting etkisi yaratan rimelleri kullanarak daha kalkık bir kirpik görünümüne sahip olabilirsiniz. Kıvrık kirpik görünümü eyelinerınızı da daha belirgin hale getirebilir.

  • Rimel uygulaması yaparken ağırlığı dış köşelere verebilirsiniz. Böylelikle gözleriniz çekik durur ve yüzünüzde de daha çekik bir görünüm sağlanır.

  • Koyu tonlu farları sürmekten kaçınmanız gerekir. Daha aydınlık ve açık tonlardaki farları sürdüğünüz zaman gözleriniz olduğundan daha çekik durur. Ten rengi tonlarını kullandığınız takdirde gözlerinizin düşük durmasının önüne geçebilirsiniz.

  • Gözlerinizin ucundaki düşük nokta yerine farı kaşlarınıza doğru uygulamalısınız. Far yardımıyla gözünüzde çekik bir çizgi oluşturabilirsiniz.

  • Far ve rimel uygulamanızı tamamladığınızda göz pınarlarınızı da aydınlatabilirsiniz. Far paletlerinizde bulunan daha aydınlık ve açık tonları göz pınarınıza sürebilirsiniz. Ayrıca highlighter ürünlerinizi küçük bir fırça yardımıyla göz pınarınıza uygulayabilirsiniz.
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