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Yüzündeki kırışıklıkları botokssuz tamamen geçirdi! 10 yıl sonra çok daha gençleşti... Güzellik sırrı mutfakta saklı

18.01.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlılığın ve zararlı alışkanlıkların en büyük sonucu olan kırışıklıkları geçirmek için çeşitli yöntemler aranıyor. Kadınlar daha gergin ve sıkı bir cilde sahip olmak için botoks gibi uygulamalar yaptırıyor. Ancak TikTok'ta güzellik sırlarını paylaşan bir kadın tamamen doğal yöntemlerle kırışıklıklarının tamamından kurtulduğunu paylaştı.

Yüzündeki kırışıklıkları botokssuz tamamen geçirdi! 10 yıl sonra çok daha gençleşti... Güzellik sırrı mutfakta saklı

TikTok'ta cilt bakım önerileri oldukça fazla etkileşim alıyor. Isabelle Lux, TikTok hesabı üzerinden paylaştığı videoda yeni tanıştığı kişilerin yaşını asla tahmin edemediğini ve çok daha genç göründüğü söylediklerini belirtti. Şu anda 31 yaşında olan Isabelle, 20'li yaşlarındayken yüzünde çok sayıda kırışık olduğunu ama doğru cilt bakımı ve beslenme ile tüm kırışıklıklarından kurtulduğunu paylaştı.

YAŞLANMANIN BELİRTİLERİNİ TERSİNE ÇEVİRMEK MÜMKÜN

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Yaşlanmanın fiziksel belirtilerini tersine çevirmesine yardımcı olan "cilt bakımı rutinine her zaman takıntılı olduğunu" açıkladı. Isabelle, 20'li yaşlarının başında pişman olduğu ve cildine "yanlış yaptığı" ve kırışıklıklara neden olan her şeyi Tik Tok'ta paylaştı. Şimdi, cildi 30'lu yaşlarında parlıyor ve kırışıksız. Bir sorumluluk reddi olarak, ilk ipucunun biraz hassas olabileceği konusunda uyardı.

"VÜCUDUMUZUN YAĞA İHTİYACI VAR"

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Isabelle şöyle açıkladı: "20'li yaşlarımın başında, büyük bir kilo verme yolculuğundaydım ve tüm yağları yemeyi bırakırsam kilo vermenin en kolay yol olduğunu anladım. Güzelliğim, cildim ve sağlığım için yaptığım en büyük hata buydu." Yemeğini hiç yağda pişirmiyordu ve yüksek yağ içeriği nedeniyle kuruyemişlerden uzak duruyordu. Devam etti: "Vücudumuzun yağa ihtiyacı var ve almazlarsa, onu cildinizden alacaklar."

CİLDİNDE ÇOK SAYIDA KIRIŞIKLIK VARDI

"20'li yaşlarımın başındayken yüzümün her yerinde kırışıklıklar vardı ve bu şaka değil." Isabelle , gülümsediğinde kaz ayaklarında, gözlerinin çevresinde ve yüzünde kırışıklıklar olduğunu iddia etti. Ancak, “bugünlerde tam tersi” dedi çünkü her gün yemeğine yağ katıyor ve bu yöntem cildinin parlamasını sağlıyor.

ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARINI GÖRMEK İSTEDİLER

Isabelle'in hayranları, cildinin daha önce çekilmiş bir fotoğrafını görmek için can atıyordu ama önceli fotoğraflarını yayınlamadı. Biri sordu: “Daha önce bir resmini görebilir miyim? Söylediklerine güveniyorum ama ilerlemeni ve çalışmanı görmek istiyorum.” Bunun yerine, kırışıklıklarınızı tersine çevirmek için ipuçlarını açıklamaya devam ederken, sonuçlarının konuşmayı yapmasına izin verdi.

CİLDİNİZE SERUM VE NEMLENDİRİCİ KULLANMALISINIZ

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Isabelle'in altını çizdiği ikinci hata, temizledikten sonra doğrudan cildine yağ sürmekti. Şu soruyu sordu: “Bu ne yapıyor? İnsanların cilt bakımının temellerini anlamadıklarını düşünüyorum. Cildinizi nemlendirmeniz gerekiyor ve nemlendiğinde, bu nemi hapsetmek için yağlar ve diğer tıkayıcılar kullanabilirsiniz."
Isabelle'e göre, önce serum ve nemlendirici kullanmadan yağ, cildinize ihtiyaç duyduğu şekilde nüfuz edemez.

YÜZÜNÜZÜ ÜÇ KERE YIKAYIN

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20'li yaşlarında yağı yanlış kullandığında, sadece cildine oturuyor ve kırışıklıklara neden oluyordu. Isabelle'in paylaştığı üçüncü ve son ipucu, yüzünü bir kez yıkamak yerine ÜÇ kez yıkamaktı. Şöyle açıkladı: “Üçüncü şey, iyi bir üçlü temizliğin değerini hafife almak. "Düşünürseniz, geceleri temizlik yaparken bu sadece cildinizi temizlemek için değil, aynı zamanda onu zirveye çıkacak tüm aktif bileşenler için hazırlamaktır."

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