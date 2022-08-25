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  4. Yüzüne bıçakla saplandı, saatlerce öyle bekledi! 6 saatte çıkarıldı...

Yüzüne bıçakla saplandı, saatlerce öyle bekledi! 6 saatte çıkarıldı...

25.08.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Denizli’nin Çivril ilçesinde meydana geldi. Nurullah Akıncı isimli çiftçinin ayçiçeği tarlasında çalışırken dikkatsizlik sonucu elindeki bıçak yüzüne saplandı. Bıçağın yerinden oynamaması için saatlerce eli ile tutan Akıncı’nın yardımına arkadaşları koştu. Akıncı, 6 saat süren operasyonla yüzüne saplanan bıçaktan kurtuldu.

Yüzüne bıçakla saplandı, saatlerce öyle bekledi! 6 saatte çıkarıldı...

Olay, Çivril ilçesine bağlı Karayahşiler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ay çiçeği tarlasına sabah saatlerinde çalışan çiftçi Nurullah Akıncı'nın (46) elindeki bıçak bir anlık dikkatsizlik sonucu yüzüne saplandı. Yüzüne saplanan bıçağın yerinden oynamaması için saatlerce eli ile tutan Nurullah Akıncı’nın yardımına tarlada bulunan arkadaşları koştu.

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6 SAATTE ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzünde bıçakla bekleyen Akıncı, ambulans ile Çivril Devlet hastanesine götürüldü. Gözünün altına saplanan bıçağı çıkarmak için yapılan ilk müdahalenin ardından Akıncı, ambulansla Pamukkale Üniversitesi hastanelerine nakledildi. Akıncı, PAÜ hastanesinde 6 saat süren başarılı operasyonla yüzüne saplanan bıçaktan kurtuldu. Nurullah Akıncı’nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Denizli bıçak
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