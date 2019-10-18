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Yüzüne doku nakli yapılan Firdevs, 2 ameliyat daha olacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.10.2019 13:28 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta 9 aylıkken evlerinde çıkan yangında yaralanan yüzüne doku nakli yapılan Firdevs Tatar (15), yoğun bakımdan çıktı.

Yüzüne doku nakli yapılan Firdevs, 2 ameliyat daha olacak

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ŞIRNAK'ta 9 aylıkken evlerinde çıkan yangında yaralanan yüzüne doku nakli yapılan Firdevs Tatar (15), yoğun bakımdan çıktı. Firdevs'in odasında yemek yiyip sıvı alabildiğini söyleyen Prof. Dr. Özlenen Özkan, genç kızın 2 ameliyat daha olacağını söyledi.
Şırnak'ta yaşayan Tatar Ailesi'nin evi, Firdevs henüz 9 aylıkken çıkan yangında kül oldu. 7 çocuklu ailenin 5'inci çocuğu olan Firdevs'in yüzü ve vücudunun büyük bölümünde derin yanıklar oluştu. Bugüne kadar 80 kez ameliyat olan Firdevs, 23 Eylül günü de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından 81'inci kez ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat süren operasyonda, Firdevs Tatar'ın yüzüne vücudundan doku nakli gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Firdevs'in kendilerine 4-5 yıl önce başvurduğunu belirterek, "Öncesinde planlamalar yapmıştık ama Firdevs'in büyümesini bekledik. Firdevs, kendi kararını kendisi verebilecek düzeye geldi. Hastanemize geldiğinde yüzü yanıktan dolayı kötü görünümdeydi. Onun tek beklentisi daha normal yüze kavuşmaktı. Bu anlamda sadece cildin değiştirilmesi, yüzünü, cildinin daha kaliteli, daha normal ve daha güzel bir hale getirmek için vücudundan doku nakli yapmaya karar verdik. Bunun için kendi dokuları da uygundu. Balon yerleştirip ilk ameliyatını yaptık. İkinci ameliyatımızı da gerçekleştirdik. Daha estetik ve güzel bir yüzü olsun diye. Önümüzde daha küçük olmak koşuluyla bir iki ameliyatı daha var" diye konuştu.
'YENİ YÜZÜYLE DAHA MUTLU BİR HAYATI KUCAKLAYACAK'
Bir iki hafta sonrası için planladıkları ameliyatlar sonucunda Firdevs'in daha güzel bir yüze kavuşacağını söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Burada önemli olan yüz derisinin kalitesine, dokusuna ve rengine yakın bir deri almaktı. O yüzden her yeri kullanma şansımız olmuyor. Bu anlamda hastamız uygundu. Firdevs'in dokularının yeri sağlıklıydı, onları kullanabildik ve yüzünün olması gerektiği gibi, rengi ve dokusunu ihtiva eden dokusunu naklettik. Bu anlamda gayet yeterliydi. Firdevs önümüzdeki bir iki hafta içinde bir iki ameliyat daha olacak. İnşallah o da yeni yüzüyle daha mutlu bir hayatı kucaklayacak diye umut ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yüzüne doku nakli yapılan Firdevs, 2 ameliyat daha olacak

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