Yüzüne yaptırdığı kalıcı fondöteni paylaştı! Herkes doğal sanıyor... "Erkek arkadaşım beni hiç makyajsız görmedi"

Tracia, isimli bir kadın TikTok hesabında bir müşterisinin cildine mikro iğne kullanarak renkli bir pigment uygulanması olan "BB ışıltılı" yüz bakımını uyguladığı bir videosunu paylaştı. Yarı kalıcı olan bu işlemin etkisin dört ay boyunca sürdüğünü paylaştı.

Tracia, videosunun üzerine "Müvekkilim bana erkek arkadaşının onu hiç makyajsız görmediğini söyledi" diye yazdı.

İnsanlar bu video karşısında müşterisinin bu konudaki kararını eleştirdiler. Sosyal medya kullanıcıları "Bir ERKEK ARKADAŞ için kalıcı kararlar", "Hayır, kocam beni en kötü ve en iyi halimde gördü ve hala beni seviyor","Aslında çok üzücü" yorumlarını yaptılar.

Başkaları ise "Bunu kendim için bile yapmam. Bırakın bir ADAM'ı??", "Makyajsız gerçek seni sevmiyorsa, o seni sevmiyor demektir", "Hayır, hayır. Gözeneklerimi, bıyığımı vb. Görecek ve beğenmezse gidebilir" diyerek ilişkilerinin sağlam temelde olmadığını belirttiler.



