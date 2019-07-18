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Yüzünüzdeki beyaz bezelerden kurtulmanın evdeki çözümü

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 18.07.2019 14:23 | Son Güncelleme

Genel kanının aksine cildinizde, çoğunlukla da göz çevresinde görülen küçük beyaz yumruların akne veya sivilceyle bir ilgisi yok. Saç, tırnak ve ciltte bulunan yapısal bir protein olan keratin, deri yüzeyine sıkışıp kalınca bu tür bezeleri oluşturuyor. Milia adı verilen bu yumrular çok derinde olduğu için de akne veya sivilce gibi sıkılamıyor. Neyse ki onlardan kurtulmak çok zor değil.

Yüzünüzdeki beyaz bezelerden kurtulmanın evdeki çözümü

Bu cilt problemini çözmek için önce içten dışa bir çözüm yolu deneyebilirsiniz. Bunun için de her gün bir bardak pancar suyu tüketmek iyi bir fikir olabilir.

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Öyle ki pancar suyu A, B, C vitaminleri, kükürt, demir ve bakır gibi antioksidanlarla doludur. Bu bileşenler, kanı temizledikleri ve detoksifiye ettikleri için içten dışa bir çözüm sunar. Bu nedenle, her gün bir bardak pancar suyu içmek kesinlikle denenmeye değer!

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BAL VE ÇAY AĞACI YAĞI

Bir miktar balı etkilenen bölge üzerine koyun yarım saat bekletin ve problem geçene kadar her gün uygulayın.

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Bir miktar çay ağacı yağını sadece problemli olan bölgelere sürüp gece boyu bekletin. Ertesi gün uyandığınızda su ile durulayın.

  • Doğal yöntemlere başvurmak miliadan kurtulmak için etkili bir yol olsa da, doktorunuza danışmakta fayda var.

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milia miliadan kurtulmanın yolları

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