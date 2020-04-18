Yüzünüzdeki sarkmaları toparlacak cilt bakımı önerileri! Zerdeçal, kahve, bal...

Cildin ihtiyaç duyduğu proteinler cilde verilmezse zamanından önce ciltte yaşlanma ve sarkmalar baş gösterir. Güneş hasarı, toksinler de bu yaşlanmayı hızlandırır ve cilt kırışabilir, sarkabilir ve gevşeyebilir. Cildiin ihtiyacı olan kolajen üretimini uyarmak ve yüzdeki sarkmaları toparlayabilmek için evde kendi yapabileceğiniz cilt sıkılaştırma maskelerinden fayda görebilirsiniz. Bu bakımlar için düzenli zaman ayırmanız şart. Sonuca siz de şaşıracaksınız.
SARKAN YANAKLAR İÇİN KOLAYCA YAPILABİLECEK MASKELER
1.YANAKLARDA ZERDEÇAL MUCİZESİ
İhtiyacınız olan malzemeler bal, ekşi krema ve zerdeçal. Bir kasede bir çorba kaşığı balı, bir çorba kaşığı ekşi krema ve bir çay kaşığı zerdeçal tozu ile karıştırın. Maskeyi yüzünüze, boynunuza uygulayın ve 15 dakika kurumasını bekleyin, ılık suyla durulayın ve gerekirse yumuşak bir süngerle ovun. Bu mucizevi maskeyi haftada bir uygulayabilirsiniz.
2. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE KARBONATTAN GÜÇ ALIN
Sarkan yanaklar için diğer bir harika öneri de Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağı karbonatla birleşince mucizevi bir maske ortaya çıkıyor. Bir kavanozun dörtte birini Hindistan cevizi yağı ile doldurun. 3 kaşık karbonat ekleyip bir macun haline getirin. Haftada iki kez sabahları bu macundan bir çay kaşığı kadar alıp yüzünüze masaj yapın ve sonra yıkayın.
3. BİR KLASİK: YUMURTA VE BAL MASKESİ
Yumurta ve bal tek başlarına birer sağlık küpü. İkisini birleştirdiğinizde harika bir toparlayıcı maske oluyor. Yumurta akı, içerdiği proteinle cildin elastikiyetini artırıyor. Bal ise çok güçlü bir antioksidan. 1 yumurta akını yumurta sarısından ayırın, 2 yemek kaşığı balla karıştırın, yüzünüze ve uygulayın, 15 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın.
4. KAHVEYİ HEM İÇİN HEM DE YÜZÜNÜZE SÜRÜN
Kahvenin cildi sıkılaştırmaktaki etkisine inanamayacaksınız. Anti-aging etkisiyle sarkmalara iyi gelen, bir fincanın dörtte biri kadar kahve telvesini, aynı miktarda kahverengi şeker, yarım çay kaşığı tarçın ve iki yemek kaşığı hafifçe eritilmiş Hindistan cevizi yağını karıştırın. Ardından dairesel hareketlerle yüzünüze bir fırça yardımıyla uygulayıp ılık suyla durulayın.
5. YOĞURT MASKESİ
Yemeklerde yancı olarak vazgeçemediğimiz yoğurt şimdi de ciltteki kırışıkları yumuşatmak ve cildi sıkılaştırmak için karşımızda. İçerdiği laktik asit gözenekleri küçültmeye etkili. Peki maskesini nasıl yapacağız? 2 kaşık sade yoğurda iki damla limon suyu ekleyip karıştırın, yüzünüze, boynunuza ve göğsünüze 10 dakika masaj yapın. 5 dakika daha cildinizde beklettikten sonra ılık suyla durulayın. Bu kadar kolay!
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