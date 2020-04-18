Yüzünüzdeki sarkmaları toparlacak cilt bakımı önerileri! Zerdeçal, kahve, bal...

Cildin ihtiyaç duyduğu proteinler cilde verilmezse zamanından önce ciltte yaşlanma ve sarkmalar baş gösterir. Güneş hasarı, toksinler de bu yaşlanmayı hızlandırır ve cilt kırışabilir, sarkabilir ve gevşeyebilir. Cildiin ihtiyacı olan kolajen üretimini uyarmak ve yüzdeki sarkmaları toparlayabilmek için evde kendi yapabileceğiniz cilt sıkılaştırma maskelerinden fayda görebilirsiniz. Bu bakımlar için düzenli zaman ayırmanız şart. Sonuca siz de şaşıracaksınız.

SARKAN YANAKLAR İÇİN KOLAYCA YAPILABİLECEK MASKELER



1.YANAKLARDA ZERDEÇAL MUCİZESİ



İhtiyacınız olan malzemeler bal, ekşi krema ve zerdeçal. Bir kasede bir çorba kaşığı balı, bir çorba kaşığı ekşi krema ve bir çay kaşığı zerdeçal tozu ile karıştırın. Maskeyi yüzünüze, boynunuza uygulayın ve 15 dakika kurumasını bekleyin, ılık suyla durulayın ve gerekirse yumuşak bir süngerle ovun. Bu mucizevi maskeyi haftada bir uygulayabilirsiniz.

2. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE KARBONATTAN GÜÇ ALIN



Sarkan yanaklar için diğer bir harika öneri de Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağı karbonatla birleşince mucizevi bir maske ortaya çıkıyor. Bir kavanozun dörtte birini Hindistan cevizi yağı ile doldurun. 3 kaşık karbonat ekleyip bir macun haline getirin. Haftada iki kez sabahları bu macundan bir çay kaşığı kadar alıp yüzünüze masaj yapın ve sonra yıkayın.