Yüzünüzdeki şişlikten kurtulmak istiyorsanız alüminyum folyo mucizesine tanık olun!

Alüminyum folyoyu saçınızı kıvırmak, barbekü rafınızı temizlemek ve çamaşırlarınızı ütülemek için kullanabileceğinizi daha önce duymuş olabilirsiniz.

Fakat yüzünüzde alüminyum folyo kullanmanın da iyi bir faydası olduğunu biliyor muydunuz? Alüminyum folyonun sizin için neler yapabileceğini ve nasıl kullanılacağını öğrenmek için okumaya devam edin!

YÜZDEKİ ŞİŞLİKLERİ AZALTIYOR

Aklınıza gelmez ama alüminyum folyo yorgunluğa ve şişliğe karşı harikalar yaratabilir. Yüzünüzün büyüklüğü kadar alüminyum folyoyu yırtın ve yatmadan önce dondurucuya koyun. Bir saat boyunca beklettiğiniz folyoyu göz altı torbalarınızı da kaplayacak şekilde yüzünüze koyun. Yüzünüzde bir saat beklettiğiniz folyonun soğutma etkisi sayesinde yorgun görüntünüzden ve göz altı şişkinliğinizden kurtulabilirsiniz.



