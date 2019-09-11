KADIN

Yüzünüzdeki şişlikten kurtulmak istiyorsanız alüminyum folyo mucizesine tanık olun!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 11.09.2019 09:09 | Son Güncelleme

Her mutfağın vazgeçilmezi olan alüminyum folyoyu sayısız farklı şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi alüminyum folyoyu mutfaktan çıkarma zamanı. Bakın göz altı ve yüzdeki şişliklere nasıl çare oluyor?

Yüzünüzdeki şişlikten kurtulmak istiyorsanız alüminyum folyo mucizesine tanık olun!

Alüminyum folyoyu saçınızı kıvırmak, barbekü rafınızı temizlemek ve çamaşırlarınızı ütülemek için kullanabileceğinizi daha önce duymuş olabilirsiniz.

2

Fakat yüzünüzde alüminyum folyo kullanmanın da iyi bir faydası olduğunu biliyor muydunuz? Alüminyum folyonun sizin için neler yapabileceğini ve nasıl kullanılacağını öğrenmek için okumaya devam edin!

3

YÜZDEKİ ŞİŞLİKLERİ AZALTIYOR

5

Aklınıza gelmez ama alüminyum folyo yorgunluğa ve şişliğe karşı harikalar yaratabilir. Yüzünüzün büyüklüğü kadar alüminyum folyoyu yırtın ve yatmadan önce dondurucuya koyun. Bir saat boyunca beklettiğiniz folyoyu göz altı torbalarınızı da kaplayacak şekilde yüzünüze koyun. Yüzünüzde bir saat beklettiğiniz folyonun soğutma etkisi sayesinde yorgun görüntünüzden ve göz altı şişkinliğinizden kurtulabilirsiniz.

PARTNER Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek
Artık germe yerine yüz gençleştirme terimi kullanılıyorArtık germe yerine yüz gençleştirme terimi kullanılıyor
Küçük göğüsler kadınları mutsuz ediyorKüçük göğüsler kadınları mutsuz ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alüminyum folyo yüz şişliği giderme yolları

En Çok Okunan Haberler

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Şarkıcı Aylin Coşkun evlendi! 20 kiloluk gelinlik giydi

Şarkıcı Aylin Coşkun evlendi! 20 kiloluk gelinlik giydi

Okul çağındaki çocuklarda beslenmede dikkat edilmesi gerekenler

Okul çağındaki çocuklarda beslenmede dikkat edilmesi gerekenler

700 lira sermayeyle başladı şimdi yurt dışına gönderiyor

700 lira sermayeyle başladı şimdi yurt dışına gönderiyor

Kadınlara oranla erkeklerde 3 kat daha fazla görülüyor

Kadınlara oranla erkeklerde 3 kat daha fazla görülüyor

Çocuğunuzu okula göndermeden önce bu detayı unutmayın!

Çocuğunuzu okula göndermeden önce bu detayı unutmayın!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hangi yaşta hangi estetik yapılmalı?

Hangi yaşta hangi estetik yapılmalı?

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüz estetiği ile 10 yaş gençleşin

Artık germe yerine yüz gençleştirme terimi kullanılıyor

Küçük göğüsler kadınları mutsuz ediyor

Küçük göğüsler kadınları mutsuz ediyor

Duş alırken bu hataları çok sık yapıyoruz! Bakın hangi yolları izlemek gerekiyor

İşimize yarıyor ama kötü etkileri olduğunu da unutmayın

Yüz, boyun ve vücutta üç boyutlu etki: COG askılama

Yüz, boyun ve vücutta üç boyutlu etki

Estetik operasyonların tercih edilmesinde etkili olan sebepler nelerdir?

Estetik operasyonlar aslında “daha güzel olmak” için yapılmıyor

Bu kullanışlı maske ile bir daha asla topuk çatlağınız olmayacak

Bu kullanışlı maske ile bir daha asla topuk çatlağınız olmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.