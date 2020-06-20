Yüzünüzdeki ve sırtınızda oluşan sivilce lekeleri dert olmasın! Deniz tuzu, domates…

Yaşınız kaç olursa olsun yüzde ve sırtta çıkan sivilceler zamanla can sıkıcı bir hal almaya başlar. Hele bir de sivilceler yok olmaya başladığında ardında bıraktığı lekeler... Bu lekelerden kurtulmak için bilinçsizce kullanılan ürünlerse bırakıldıkları an her şeyin başa sarmasına neden olabilir. Ancak evde yapacağınız tarifler ile sivilcelerin bıraktığı izlere elveda diyebilirsiniz. İşte sivilce lekeleri için kesin çözümler…
Hormonal düzensizlik ve çeşitli nedenlerden oluşan sivilceler hemen hemen çoğu insanı rahatsız eden cilt problemleri arasında yer alır. Bu sivilceler tedaviyle geçse bile iz bırakır ve izler zamanla leke ve çukur şekline dönüşmeye başlar. Bu izlerden kurtulmanın en sağlıklı yolu ise doğal yöntemlerdir. Gelin hep birlikte yüz ve sırt bölgesindeki sivilcelerden, kimyasal kullanmadan, nasıl kurtulabileceğinize bir göz atalım…
DENİZ SUYU
Bilindiği üzere deniz tuzlu olduğu için sivilcelerin geçmesinde oldukça etkilidir.
l Eğer yazları her gün denize girerseniz sivilcelerden ve buna bağlı lekelerden daha hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz.
l Her gün denize girme şansınız yoksa deniz suyunu bir şişenin içerisine doldurarak muhafaza edebilirsiniz.
l Deniz tuzunu su ile karıştırın ve sivilceli bölgelere pamuk yardımıyla hafifçe bastırarak sürün. 20 dakika sonra ılık su ile yıkayabilirsiniz. Düzenli uygulama sonunda farkı göreceksiniz.
BUHAR BANYOSU
l Buhar banyosu ile cildinizdeki ölü derilerin yumuşamasını sağlayabilir ve siyah nokta oluşumunu engelleyebilirsiniz. Böylece tıkanmış gözeneklerde oluşmaya başlayan iltihaplı sivilceler azalmaya başlar.
l Buhar banyosundan sonra uygulayacağınız kese ile ölü derileri temizleyerek sivilce lekelerinin görüntüsünü azaltabilirsiniz. Cildinizin tahriş olmaması için keseleme işlemini çok bastırmadan yapmalısınız.
ELMA SİRKESİ
Elma sirkesi her cilt tipinin kullandığı doğal ev ilaçları listesinde her zaman yer alır. Cilt üzerinde inanılmaz bir etki yaratan sirke, kırmızı lekelerin ve sivilce izlerinin yok olmasına yardımcı olur.
l Doğal elma sirkesini gece yatmadan önce pamuğa batırın ve cildinize uygulayın.
l Hassas bir cilt yapısına sahipseniz elma sirkesini su ile seyreltin. Aksi takdirde yüzünüzde kızarma yapabilir.
DOMATES
Domatesin içerisindeki beta-karoten maddesi cildi yenileyici ve rahatlatıcı bir etkileye sahiptir.
l Dilimlenen domatesleri cildinize yerleştirin ve 30 dakika boyunca bu şekilde bekleyin.
l Daha sonra cildinizi durulayın. Zamanla cildinizdeki sivilce lekelerinin azalmaya başladığını fark edeceksiniz.
PATATES
Patates deriye tutunan yabancı maddeleri yüksek emiş gücü ile çekmesiyle bilinir. Böylece patatesi cildinize uyguladığınızda sivilcelerinizden eser kalmaz. Ayrıca patatesin ağartma ve antimikrobiyal özelliği cilt lekelerinin azalmasına yardımcı olur.
l Çiğ patatesi ortan ikiye bölün ve iç kısmını sivilcelerin üzerine sürün.
l Katı meyve sıkacağınız varsa patatesin suyunu sıkarak pansuman gibi de yapabilirsiniz.
l Patatesi cildinize sürdükten sonra 15 dakika bekleyin ve sonrasında bol su ile cildi yıkayın.
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