Yüzünüzdeki ve sırtınızda oluşan sivilce lekeleri dert olmasın! Deniz tuzu, domates…

Yaşınız kaç olursa olsun yüzde ve sırtta çıkan sivilceler zamanla can sıkıcı bir hal almaya başlar. Hele bir de sivilceler yok olmaya başladığında ardında bıraktığı lekeler... Bu lekelerden kurtulmak için bilinçsizce kullanılan ürünlerse bırakıldıkları an her şeyin başa sarmasına neden olabilir. Ancak evde yapacağınız tarifler ile sivilcelerin bıraktığı izlere elveda diyebilirsiniz. İşte sivilce lekeleri için kesin çözümler…

Hormonal düzensizlik ve çeşitli nedenlerden oluşan sivilceler hemen hemen çoğu insanı rahatsız eden cilt problemleri arasında yer alır. Bu sivilceler tedaviyle geçse bile iz bırakır ve izler zamanla leke ve çukur şekline dönüşmeye başlar. Bu izlerden kurtulmanın en sağlıklı yolu ise doğal yöntemlerdir. Gelin hep birlikte yüz ve sırt bölgesindeki sivilcelerden, kimyasal kullanmadan, nasıl kurtulabileceğinize bir göz atalım…

DENİZ SUYU



Bilindiği üzere deniz tuzlu olduğu için sivilcelerin geçmesinde oldukça etkilidir.

l Eğer yazları her gün denize girerseniz sivilcelerden ve buna bağlı lekelerden daha hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz.

l Her gün denize girme şansınız yoksa deniz suyunu bir şişenin içerisine doldurarak muhafaza edebilirsiniz.

l Deniz tuzunu su ile karıştırın ve sivilceli bölgelere pamuk yardımıyla hafifçe bastırarak sürün. 20 dakika sonra ılık su ile yıkayabilirsiniz. Düzenli uygulama sonunda farkı göreceksiniz.