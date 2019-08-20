KADIN

Yüzünüze gençlik üçgenini yeniden kazandıran dolgu uygulamaları

Dr. Seran Göçer Dr. Seran Göçer
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 20.08.2019 12:52 | Son Güncelleme

Crystalys dolgu, yüzde uygulandığı bölgelere göre farklı etkilerin ve görünümlerin elde edilmesini sağlar. Bu dolgu; şakak bölgesi çökmüş, yanak ve çene hattını yeniden şekillendirmek isteyen hastaların yüzünde özellikle ileri yaşlarda tercih edilir.

Yüzünüze gençlik üçgenini yeniden kazandıran dolgu uygulamaları

Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer, yanak kemiği bölgesinde de sıkça kullanılan Crystalys dolgu uygulamalarından bahsetti.

UYGULAMA İLE ELDE EDİLEN GÖRÜNÜM NE KADAR SÜRÜYOR?

Crystalys birçok yönüyle diğer dolgulardan ayrılır. Ancak ilk bakışta göze çarpan noktası etki süresidir. Uygulama ile elde edilen görünüm 2 seneye kadar sürer. İçeriğinde yer alan kalsiyum hidroksiapatit mikroküreler ile derin ve alt dermal doku hacim kazanır. Bu sayede yüzün restorasyonunda ve özellikle derin kırışıklıkların giderilmesinde oldukça etkilidir.

Avrupa Birliği ve FDA onaylı bileşeni sayesinde deri altında kollajen üretimine yardımcı olur. Bu etki sayesinde uygulama sonrasında yüzde doğal bir görünüm elde edilir. Doğal bileşeni ile biyolojik olarak tamamen parçalanır ve vücuttan tamamen temizlenebilir. Ayrıca bu sayede herhangi bir şekilde yan etkiye de neden olmaz.

CİLT ANINDA PARLAR, TAZELİĞİNİ VE SIKILIĞINI GERİ KAZANIR

Ürünün yüzde 55’i kalsiyum hidroksiapatit mikrokürelerden oluşur. Pürüzsüz ve gözeneği bulunmayan bu küreler yaklaşık olarak 25 ile 45 mikron çapa sahiptir. Kürelerin pürüzsüz yapısı, dolgunun uygulanacağı bölgeye sürtünmesiz bir şekilde uygulanmasını ve bu sayede uygulama esnasında herhangi bir acı ya da ağrı hissedilmemesini sağlar.

Enjeksiyonun gerçekleştiği bölgede anında hacim elde edilir ve böylece sonuçlar kısa sürede alınır. Zaman içerisinde bu dolgu içerden kolajen oluşumu için doğal bir iskele görevi görerek kollajen üretimini mümkün kılar.

Bu süreçte cilt eski parlaklığını, tazeliğini ve sıkılığını geri kazanır. Crystalys, bu özelliği ile hyaluronik asit bazlı dolgulardan daha uzun süreli bir etki elde edilmesini sağlar.

ŞAKAK BÖLGESİ VE YANAKTA DOĞAL GÖRÜNÜM

Yüzde uygulandığı bölgelere göre farklı etkilerin ve görünümlerin elde edilmesini sağlayan bu dolguyu, şakak bölgesi çökmüş olan kişilerde meydana gelen üzgün görünümü ortadan kaldırmak için sıkça tercih edilir.

Ayrıca yüzün genç V görünümünü tekrardan elde edebilmek için yanak kemiği bölgesinde de kullanılır. Bu sayede çökmüş olan yanaklar etkili ve uzun süreli bir biçimde doldurulabiliyor. V görünümünü tamamlamak için alt çenedeki konturların belirgin hale getirilmesi gerekir.

Bu görünümün elde edilebilmesi için ayrıca burun kemerinde meydana gelen düzensizlikler de ortadan kaldırılmalıdır. Yüzün önemli bölgelerinde yapılacak uygulama ile elde edilecek olan görünüm iki yıla kadar etkisini korur.

Medikal Estetik Hekimi
Dr. Seran Göçer

www.drserangocer.com
Facebook: @drserangocer
Instagram: @serangocer
Youtube - Dr. Seran Göçer

PARTNER En önemli belirtisi buymuş! En önemli belirtisi buymuş!
Soda değil maden suyu kullanın! O soruna böyle meydan okuyun Soda değil maden suyu kullanın! O soruna böyle meydan okuyun
Estetik operasyonların aşk hayatındaki etkisini göz ardı etmeyinEstetik operasyonların aşk hayatındaki etkisini göz ardı etmeyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolgu estetik

En Çok Okunan Haberler

Büyük sürpriz! Bambaşka bir şekilde...

Büyük sürpriz! Bambaşka bir şekilde...

Beğeni yağdı! Şu sıralar ne yaptığını açıkladı

Beğeni yağdı! Şu sıralar ne yaptığını açıkladı

Viral oldu! Sizin de ayakkabınız böyleyse...

Viral oldu! Sizin de ayakkabınız böyleyse...

Ashley Graham yine şaşırtmadı! Bu kez çatlak izlerini paylaştı

Ashley Graham yine şaşırtmadı! Bu kez çatlak izlerini paylaştı

Angelina Jolie etkisi! Memelerimi aldırmalı mıyım?

Angelina Jolie etkisi! Memelerimi aldırmalı mıyım?

Demir eksikliği kadınları cinsel yaşamdan soğutuyor

Demir eksikliği kadınları cinsel yaşamdan soğutuyor

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Özelliğini bilseniz sofranızdan eksik etmezseniz

Özelliğini bilseniz sofranızdan eksik etmezseniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bir kaşık 'ölümsüzlük!' Çözemediği sorun yok

Bir kaşık 'ölümsüzlük!' Çözemediği sorun yok

Çözemediği sorun yok! İhtiyacınız olan şey sadece biraz vazelin

Çözemediği sorun yok! İhtiyacınız olan şey sadece biraz vazelin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ne soda ne de musluk suyu! Kırışıklıklara maden suyu ile meydan okuyun

Soda değil maden suyu kullanın! O soruna böyle meydan okuyun

Estetik operasyonların aşk hayatındaki etkisi göz ardı edilmemeli

Estetik operasyonların aşk hayatındaki etkisini göz ardı etmeyin

Balıklarda oldukça zengin! Kırışıklıklara karşı bu 4 tüyoyu uygulayın

Balıklarda oldukça zengin! Kırışıklıklara karşı bu 4 tüyoyu uygulayın

Ashley Graham yine şaşırtmadı! Bu kez çatlak izlerini paylaştı

Ashley Graham yine şaşırtmadı! Bu kez çatlak izlerini paylaştı

Estetik raporu yayınlandı! Her 2 kadından biri ünlü isimleri rol model alıyor

Ön yargılar kırılıyor! Her 10 kadından dokuzu artık bunu yapıyor

Aman dikkat! Lekeleri ayırt edemeyebilir kanseri anlayamayabilirsiniz

Aman dikkat! Lekeleri ayırt edemeyebilir, kanseri anlayamayabilirsiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.