Yüzünüze gençlik üçgenini yeniden kazandıran dolgu uygulamaları

Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer, yanak kemiği bölgesinde de sıkça kullanılan Crystalys dolgu uygulamalarından bahsetti.
UYGULAMA İLE ELDE EDİLEN GÖRÜNÜM NE KADAR SÜRÜYOR?
Crystalys birçok yönüyle diğer dolgulardan ayrılır. Ancak ilk bakışta göze çarpan noktası etki süresidir. Uygulama ile elde edilen görünüm 2 seneye kadar sürer. İçeriğinde yer alan kalsiyum hidroksiapatit mikroküreler ile derin ve alt dermal doku hacim kazanır. Bu sayede yüzün restorasyonunda ve özellikle derin kırışıklıkların giderilmesinde oldukça etkilidir.
Avrupa Birliği ve FDA onaylı bileşeni sayesinde deri altında kollajen üretimine yardımcı olur. Bu etki sayesinde uygulama sonrasında yüzde doğal bir görünüm elde edilir. Doğal bileşeni ile biyolojik olarak tamamen parçalanır ve vücuttan tamamen temizlenebilir. Ayrıca bu sayede herhangi bir şekilde yan etkiye de neden olmaz.
CİLT ANINDA PARLAR, TAZELİĞİNİ VE SIKILIĞINI GERİ KAZANIR
Ürünün yüzde 55’i kalsiyum hidroksiapatit mikrokürelerden oluşur. Pürüzsüz ve gözeneği bulunmayan bu küreler yaklaşık olarak 25 ile 45 mikron çapa sahiptir. Kürelerin pürüzsüz yapısı, dolgunun uygulanacağı bölgeye sürtünmesiz bir şekilde uygulanmasını ve bu sayede uygulama esnasında herhangi bir acı ya da ağrı hissedilmemesini sağlar.
Enjeksiyonun gerçekleştiği bölgede anında hacim elde edilir ve böylece sonuçlar kısa sürede alınır. Zaman içerisinde bu dolgu içerden kolajen oluşumu için doğal bir iskele görevi görerek kollajen üretimini mümkün kılar.
Bu süreçte cilt eski parlaklığını, tazeliğini ve sıkılığını geri kazanır. Crystalys, bu özelliği ile hyaluronik asit bazlı dolgulardan daha uzun süreli bir etki elde edilmesini sağlar.
ŞAKAK BÖLGESİ VE YANAKTA DOĞAL GÖRÜNÜM
Yüzde uygulandığı bölgelere göre farklı etkilerin ve görünümlerin elde edilmesini sağlayan bu dolguyu, şakak bölgesi çökmüş olan kişilerde meydana gelen üzgün görünümü ortadan kaldırmak için sıkça tercih edilir.
Ayrıca yüzün genç V görünümünü tekrardan elde edebilmek için yanak kemiği bölgesinde de kullanılır. Bu sayede çökmüş olan yanaklar etkili ve uzun süreli bir biçimde doldurulabiliyor. V görünümünü tamamlamak için alt çenedeki konturların belirgin hale getirilmesi gerekir.
Bu görünümün elde edilebilmesi için ayrıca burun kemerinde meydana gelen düzensizlikler de ortadan kaldırılmalıdır. Yüzün önemli bölgelerinde yapılacak uygulama ile elde edilecek olan görünüm iki yıla kadar etkisini korur.
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