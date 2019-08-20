Yüzünüze gençlik üçgenini yeniden kazandıran dolgu uygulamaları

Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer, yanak kemiği bölgesinde de sıkça kullanılan Crystalys dolgu uygulamalarından bahsetti.

UYGULAMA İLE ELDE EDİLEN GÖRÜNÜM NE KADAR SÜRÜYOR?

Crystalys birçok yönüyle diğer dolgulardan ayrılır. Ancak ilk bakışta göze çarpan noktası etki süresidir. Uygulama ile elde edilen görünüm 2 seneye kadar sürer. İçeriğinde yer alan kalsiyum hidroksiapatit mikroküreler ile derin ve alt dermal doku hacim kazanır. Bu sayede yüzün restorasyonunda ve özellikle derin kırışıklıkların giderilmesinde oldukça etkilidir.

Avrupa Birliği ve FDA onaylı bileşeni sayesinde deri altında kollajen üretimine yardımcı olur. Bu etki sayesinde uygulama sonrasında yüzde doğal bir görünüm elde edilir. Doğal bileşeni ile biyolojik olarak tamamen parçalanır ve vücuttan tamamen temizlenebilir. Ayrıca bu sayede herhangi bir şekilde yan etkiye de neden olmaz.

CİLT ANINDA PARLAR, TAZELİĞİNİ VE SIKILIĞINI GERİ KAZANIR

Ürünün yüzde 55’i kalsiyum hidroksiapatit mikrokürelerden oluşur. Pürüzsüz ve gözeneği bulunmayan bu küreler yaklaşık olarak 25 ile 45 mikron çapa sahiptir. Kürelerin pürüzsüz yapısı, dolgunun uygulanacağı bölgeye sürtünmesiz bir şekilde uygulanmasını ve bu sayede uygulama esnasında herhangi bir acı ya da ağrı hissedilmemesini sağlar.