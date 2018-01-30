KADIN

Yüzünüze yansıyan yaşınızı geri sarın!

Yüzünüze yansıyan yaşınızı geri sarın!

Yüzünüze yansıyan yaşınızı geri sarın!

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, Mynet okuyucularına yüz şekillendirme operasyonları hakkında bilgi verdi. Yüz şekillendirme operasyonları, yaşlanma ile birlikte yüzde oluşan izlerin ortadan kaldırılması için uygulanan bir dizi uygulamadır. Bu uygulamaların bir kısmı cerrahi operasyonlar ile bir kısmı cerrahi olmayan yöntemlerle gerçekleştirilir.

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Yüz şekillendirme operasyonlarında genel olarak yüz ve boyun germe işlemleri, göz kapağı ve göz çevresi operasyonları, botoks, lazer ya da kimyasal soyma ve dolgu işlemleri yapılır. Hasta için uygun operasyonlar doktor ile birlikte belirlenmektedir. Yüz şekillendirme operasyonu yaptırmak isteyen hastaların operasyon öncesi planlama aşamasında gençlik fotoğraflarını getirmeleri de tavsiye ediliyor. Bu sayede operasyon sonrası elde edilecek olan sonuçlar daha doğru tahmin edilebilir. Ayrıca yapılacak olan operasyonların doğru bir şekilde saptanmasına yardımcı olacaktır.

Zamanı Durdurun…

Yüz şekillendirme operasyonları yüzün yaşlanmasını geciktirmeye yardımcı oluyor. Operasyonlardan sonra da yüz bölgesi yaşlanmaya devam edecektir. Yüz gençleştirme uygulamaları sadece yüzün estetiğini geri alma ve dinçleştirme işlemleridir. Doğru belirlenmiş operasyonlar ve tecrübeli bir ekip ile yüz gençleştirme operasyonundan sonra hastaların 10-15 yaş daha genç görünebilmesi olasıdır. Operasyondan sonra uykuyu düzenli hale getirmek, düzenli beslenmek, çok fazla güneşte kalmamak, bol su tüketmek, sigara ve alkol kullanmamak, aşırı makyajdan kaçınmak gibi önlemler operasyondan sonra elde edilen görünümün daha uzun süre kalması sağlar.

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Yüz gençleştirme operasyonlarında bilinmesi gerekenler

Yüz gençleştirme operasyonları uygulandıkları bölgelere göre üçe ayrılmaktadır. Üst yüz gençleştirme operasyonları, orta yüz gençleştirme operasyonları ve alt yüz operasyonları ile yüz gençleştirme operasyonları yapılmaktadır. Yüzün üst bölgesinde yer alan alın, şakak, gözün üst bölümü ve kaşlar için uygulanan işlemler ile yüzün üst bölgesinde yer alan kırışıklıklar ve izler giderilmektedir. Göz kapaklarının alt kısmı, yanak ve elmacık kemik bölgesi için uygulanan, sarkmaları ve izleri ortadan kaldıran operasyonlar orta yüz gençleştirme operasyonları olarak kabul edilmektedir. Son olarak ise çene etrafı, dudak ve boyun kısımlarında istenen değişiklikler ise alt yüz ve boyun germe operasyonlarıdır. Özellikle bu bölgelerin yer çekimine aşırı derecede maruz kalmasından dolayı daha çok tercih edilir ve daha belirgin farklar yaratır.

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