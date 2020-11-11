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  4. Yüzünüzü 5 kilo daha zayıf gösterecek makyaj sırrı! Ünlü isimler de bunu uyguluyor

Yüzünüzü 5 kilo daha zayıf gösterecek makyaj sırrı! Ünlü isimler de bunu uyguluyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bakımlı görünmek ve kendinizi olduğunuzdan daha iyi hissetmek için makyaj yapıyorsanız şimdi sizi çok daha genç ve zayıf gösterecek bu makyaj tüyolarını da bir kenara not edebilirsiniz.

Yüzünüzü 5 kilo daha zayıf gösterecek makyaj sırrı! Ünlü isimler de bunu uyguluyor

Küçük ama oldukça etkili bu makyaj tüyolarını uygulayarak olduğunuzdan çok daha ince görünüm elde edeceksiniz. İşte yüzünüzü zayıf ve kemikli bir görünüm kazandıracak makyaj teknikleri.

MAKYAJLA YÜZ KÜÇÜLTME TÜYOLARI

Yüzünüzü inceltmek için ilk olarak kontür işlemi uygulanmalı. Likit şekilde olan koyu ve açık tonda iki adet köntür yapabileceğiniz bir fondöten alın. Koyu ve soğuk tonda seçtiğiniz kontür ürününü çene kenarları ve ucu, alın çizgisi, gıdı bölgesi ve elmacık kemiklerinin alt kısmına uygulayın. Bu bölgelere ürünü tampon hareketlerle yumuşak fırça yardımıyla yedirin. Kontür uyguladığınız yerleri kendiliğinden koyu renkte görünüyormuş sonucu alana kadar dağıtma işlemine devam edin.

Sıra geldi burnunuzu küçültme işlemine... İnce bir fırça yardımıyla burun kanatlarına ve burun ucuna kontür uygulayın ve buradaki malzemeleri de yedirerek dağıtın. Burun kemiğinin en üst kısmını boş bırakın.

Yüzünüzde ön plana çıkarmak istediğiniz yerlere ise açık tonda seçtiğiniz ürünü sürmelisiniz. Aydınlatma işlemi için cilt tonunuzdan daha açık bir fondöten kullanmalısınız. Ürün toz veya likit olabilir. Çene ucunuzu aydınlatmak istiyorsanız sim içermeyen bir pudra veya fondöten kullanmalısınız. Elmacık kemiklerin üstüne ise ışıltı verecek simli aydınlatıcı sürebilirsiniz.


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