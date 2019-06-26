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"Yüzyılın Anlaşması, Arapların paralarıyla bölgeye verilen bir rüşvettir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 02:03 | Son Güncelleme

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal: - "Yüzyılın Anlaşması, şüpheli ve zehirli olmasının yanı sıra Filistin ve Kudüs'ün satışı için Arapların paralarıyla bölgeye verilen bir rüşvettir" - "Bunu (Filistin'i kurban etme) yapan Filistin hakkında suç işlemiş olur. Kumar oynamak isteyen varsa sahip oldukları üzerine oynasın"

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, "Yüzyılın Anlaşması"nı, Arapların paralarıyla bölgeye verilen bir rüşvet olarak nitelendirdi.

Hamas yetkilisi Meşal, Filistin'e dayatılan "Yüzyılın Anlaşması" ve Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" adlı çalıştaya tepki gösterdi.

Filistin halkının, Yüzyılın Anlaşması'nın gerçekleşmesine izin vermeyeceğini belirten Meşal, "Yüzyılın Anlaşması, şüpheli ve zehirli olmasının yanı sıra Filistin ve Kudüs'ün satışı için Arapların paralarıyla bölgeye verilen bir rüşvettir." ifadelerini kullandı.

Meşal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Filistin halkı, kırmızı çizgileri olarak gördüğü değişmezlerine bağlılığını koruyor ve bunların pazarlık haline getirilmesini kabul etmeyecektir. Filistinlilerin direniş hakkı, işgalin sona ermesi ve İsrail hapishanelerindeki esirlerimizin özgür kalması pazarlık konusu haline getirilmeyecek değişmezlerdir."

Filistinliler olarak Bahreyn'de gerçekleştirilen çalıştayı kabul etmeyerek boykot ettiklerini aktaran Meşal, Arapların da bu çalıştaya katılmaması gerektiğini ve boykot eden herkesi selamladıklarını vurguladı.

Bahreyn çalıştayının, ABD ve İsrail kontrolünde planlanan şüpheli bir proje olduğuna işaret eden Meşal, dolayısıyla Arap ülkelerine, bölgeye bir faydası olmayan bu çalıştaya katılmaktan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Kendi iç meseleleri veya ABD yönetimini memnun etmek için Filistin'i kurban etmek isteyenlerin yanlış yapacağı uyarısında bulunan Meşal, "Bunu yapan Filistin hakkında suç işlemiş olur. Kumar oynamak isteyen varsa sahip oldukları üzerine oynasın." ifadelerini kullandı.

Arap ülkelerinin eskiden Filistinlilerin görüşlerine bağlı hareket ettiğini beyan ettiklerini hatırlatan Meşal, Filistinlilerin de halihazırda "Yüzyılın Anlaşması"nı kabul etmediklerini net olarak belirttiklerine dikkati çekti.

Meşal, son olarak da İsrail'in bölgenin bir parçası olmadığı ve onunla güçlenmeye çalışanların ümmet düşmanıyla güçlendiğini kaydetti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da dün başlayan ve bugün sona erecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadesi kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
"Filistin ve Yüzyılın Anlaşması" Halid Meşal

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