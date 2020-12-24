Zabıta alımları 2021... KPSS Ortaöğretim puanına göre zabıta alımları ne zaman? Zabıta olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekir?

22 Kasım tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim sonuçları bugün erişime açıldı. 2020 KPSS Ortaöğretim puanına göre zabıta alımı ne zaman sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Devlet kadrosunda memur olarak çalışmak isteyen adaylar, zabıta alım şartları, nasıl zabıta olunur araştırmalarına başladı. Zabıta alımları bilindiği üzere sadece belediyeler tarafından yapılmaktadır. Belediyeler tarafından açılan kadroya başvuru yapan vatandaşlar daha sonra, sözlü mülakata girerek başvuru aşamasını tamamlamış oluyor. Zabıta alımları yapılırken KPSS puanına da dikkat ediliyor. Geçtiğimiz dönemlerde zabıta memuru alımlarında en az 70 KPSS puanı ile belediyeler kadrosuna alım yapmıştı. KPSS zabıta alımı ne zaman? KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim puanına göre zabıta alımı yapılabiliyor. Peki zabıta olmak için başvuru şartları neler?

2020 KPSS PUANINA GÖRE ZABITA ALIMI NE ZAMAN?

Belediyeler tarafından yapılan zabıta alımları, belediyelerin ihtiyaçlarına göre değişmektedir. KPSS puanına göre zabıta alım tarihi ne zaman olacak araştıran vatandaşlara şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alım yaptığını belirtelim. İBB zabıta alımı açıklamasında en az lise mezunu adayları da mülakata alacağını paylaşmıştı. İşte İBB'nin zabıta alım ilanı;