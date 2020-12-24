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Zabıta alımları 2021... KPSS Ortaöğretim puanına göre zabıta alımları ne zaman? Zabıta olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekir?

24.12.2020 12:31 | Son Güncelleme:
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Zabıta alımları 2021... KPSS Ortaöğretim puanına göre zabıta alımları ne zaman? Zabıta olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekir?

KPSS Ortaöğretim puanına göre zabıta alımı yapılıyor mu? Devlet kadrosunda çalışmak isteyen zabıta memuru adayları, zabıta başvuru şartları ve puanlarını araştırıyor. Belediyeler tarafından yapılan alımlarda sözlü mülakat şartı yer alıyor. Peki zabıta alımı ne zaman yapılacak? 2020 KPSS Ortaöğretim puanına göre zabıta alımları ne zaman yapılacak?

22 Kasım tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim sonuçları bugün erişime açıldı. 2020 KPSS Ortaöğretim puanına göre zabıta alımı ne zaman sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Devlet kadrosunda memur olarak çalışmak isteyen adaylar, zabıta alım şartları, nasıl zabıta olunur araştırmalarına başladı. Zabıta alımları bilindiği üzere sadece belediyeler tarafından yapılmaktadır. Belediyeler tarafından açılan kadroya başvuru yapan vatandaşlar daha sonra, sözlü mülakata girerek başvuru aşamasını tamamlamış oluyor. Zabıta alımları yapılırken KPSS puanına da dikkat ediliyor. Geçtiğimiz dönemlerde zabıta memuru alımlarında en az 70 KPSS puanı ile belediyeler kadrosuna alım yapmıştı. KPSS zabıta alımı ne zaman? KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim puanına göre zabıta alımı yapılabiliyor. Peki zabıta olmak için başvuru şartları neler?

2020 KPSS PUANINA GÖRE ZABITA ALIMI NE ZAMAN?

Belediyeler tarafından yapılan zabıta alımları, belediyelerin ihtiyaçlarına göre değişmektedir. KPSS puanına göre zabıta alım tarihi ne zaman olacak araştıran vatandaşlara şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alım yaptığını belirtelim. İBB zabıta alımı açıklamasında en az lise mezunu adayları da mülakata alacağını paylaşmıştı. İşte İBB'nin zabıta alım ilanı;

zabıta..

İBB zabıta alımı 2020! İBB 100 zabıta memuru alımı yapıyor! İBB zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır? İBB zabıta alım şartları neler?İBB zabıta alımı 2020! İBB 100 zabıta memuru alımı yapıyor! İBB zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır? İBB zabıta alım şartları neler?

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM ZABITA PUANI NEDİR?

2020 KPSS Ortaöğretim puanına göre zabıta memuru olunur mu araştıran ve belediyede zabıta memuru olmak isteyen adaylara, bu durumun belediyeden belediyeye değişiklik gösterdiğini belirtelim. 2020 Zabıta memuru alımı taban puanı 2020 KPSS Ortaöğretim'den en az 70 puan alınmalıdır.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANINA GÖRE ZABITA ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KPSS Ortaöğretim'den en az 70 olan vatandaşların başvuru yapabileceği zabıta alımı için başvurular belediyelerin ilanlarına göre veriliyor... Kamuda personel olmak isteyen adayların alımı için verilen ilanlarda, kadroların taban puanları, yıldan yıla değişiklik gösteriyor. KPSS zabıta alımı tarihleri belediyeler tarafından resmi internet sayfalarında duyurularda paylaşılmaya devam ediyor.

ZABITA OLMAK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Zabıta olmak isteyen adayların başvuruları için aşağıdaki şartları sağlamış olması gerekir.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar

  • En az lise mezunu olan adaylar

  • 25 yaşını doldurmamış olan adaylar

  • Erkek adaylar için askerlikle İlişkisi Bulunmayan adaylar

  • Kamu haklarının hiçbirinden mahrum olmayan adaylar

  • Yüz kızartıcı bir ceza almamış olan adaylar

  • Yasa uyarınca herhangi bir durumdan dolayı hüküm giymemiş olan adaylar

  • Erkeklerde en az 1.75 m boyunca olmak Kadınlarda 1.67 Boyunda olan adaylar

  • Boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. gibi şartlar aranmaktadır.
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