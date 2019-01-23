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Zabıta ekiplerinden, seyyar satıcıya şiddet (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 21:21 | Son Güncelleme

ARABASINI YENİ ALMIŞ İzmir'in Konak ilçesinde, zabıtalar tarafından darbedilen seyyar tatlıcı Murat Mençuk, olayla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Zabıta ekiplerinden, seyyar satıcıya şiddet (2)

ARABASINI YENİ ALMIŞ
İzmir'in Konak ilçesinde, zabıtalar tarafından darbedilen seyyar tatlıcı Murat Mençuk, olayla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Bursa'dan İzmir'e para kazanmak için geldiğini söyleyen ve seyyar arabayı 3 gün önce zorlukla aldığını belirten Mençuk, "Elimde herhangi bıçak, satır veya herhangi bir şey yoktu. Sadece para kazanmak istiyordum. Olayı görenler var, kamera görüntüleri var. Birkaç kişi toplanıp beni dövdüler, her yerime yumruk attılar, kafama tekme attılar. Son olarak, güçlükle aldığım arabamı da aldılar. Ben tek başımaydım ama ne dediysem dinlemediler" dedi.
Mençuk'un yüzünde ve gözünde morluk oluştuğu ve konuşmakta da güçlük çektiği gözlendi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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Zabıta ekiplerinden, seyyar satıcıya şiddet (2)Zabıta ekiplerinden, seyyar satıcıya şiddet (2)Zabıta ekiplerinden, seyyar satıcıya şiddet (2)Zabıta ekiplerinden, seyyar satıcıya şiddet (2)

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