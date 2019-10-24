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Zabıta ile esnafın duba kavgası kameralara yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta esnaf ile zabıta, kaldırıma konulan duba nedeniyle kavga etti.

Zabıta ile esnafın duba kavgası kameralara yansıdı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta esnaf ile zabıta, kaldırıma konulan duba nedeniyle kavga etti. Kavga anı, işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay, Trabzon Caddesi'ndeki Ali Tekiş'in işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, işyerine gelen zabıtalar, Tekiş'den kaldırımdaki dubayı kaldırmasını istedi. Bunun üzerine zabıta memurları ile Ali Tekiş arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
İşyerinin güvenlik kameralarına da yansıyan kavganın ardından zabıta ile Ali Tekiş birbirlerinden şikayetçi oldu.

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