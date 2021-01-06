Zabıta nasıl olunur? Sözleşmeli, KPSS ile zabıta olmanın yolu

Zabıtalık son yılların popüler hale gelen mesleklerinden biridir. Yerel yönetimler bünyesinde belediyelere bağlı olarak çalışan zabıtalar, çeşitli denetimler yapar ve belediye adına yaptırımlar uygulayabilirler. Sizler için zabıtalık hakkında kapsamlı bir yazı hazırladık. Zabıta nasıl olunur, 2020'de şartları nelerdir? KPSS ile zabıta nasıl olunur? Sözleşmeli zabıta nasıl olunur? İşte aklınıza takılan bütün yönleriyle zabıta memurluğu hakkında detaylar...

Zabıta Nedir?

Zabıta, yerel yönetimler bünyesinde belediyelere bağlı olan bir teşkilattır. Zabıtalar, polis ve belediye zabıtası olarak ikiye ayrılırlar. Belediye sınırları içerisinde huzuru ve güvenlik ortamını sağlayan zabıta memurları kanunlar çerçevesinde oluşturulmuş emir ve yasakları denetlemekle görevlidirler.

Zabıta Rütbeleri Nelerdir?

Zabıta teşkilatında göreve yeni başlayan kişiler zabıta olur. Teşkilatta yer alan rütbeler şunlardır:

Zabıta Memuru

Zabıta Amiri

Zabıta Daire Başkanı

Zabıta Komiseri

Zabıta Müdürü

Zabıta Şube Müdürü

Zabıtalar Ne Yapar?

Zabıtalar il ve ilçe gibi mahalli idarelerde belediyelere bağlı olarak çalışırlar. Zabıtalar belediyelerin tahsis ettiği araç ve kıyafetlerle hizmet verirler. Görevleri genel olarak kontrol, gözetim, takip, izin, kanuni işlem ve yasaklayıcı hususları yerine getirmektir.

Sokak satıcılığında vergi vermeyen çalışanlara izin verilmez.

Gıda ürünlerinin imalathanelerinde gerekli koşulların sağlanıp sağlanmadığı denetlerler. Bu yerlerin izin belgelerini ve ruhsatlarını denetlerler.

Ruhsatsız olarak ya da ruhsata aykırı olarak işletilen iş yerleriyle ilgili İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yaparlar.

Zabıtanın imar ve trafik kapsamında birçok görev ve yetkisi vardır. Zabıta memurları; bağlı bulunduğu belediyenin verdiği görevleri yerine getirebilmek için söz konusu bölgedeki sınırlar içinde yer alan halka açık yerlere, imalathanelere girebilirler. Satışları kontrol edebilir ve gerekli görürlerse belgeler ister, tutanak düzenleyebilirler.

Zabıta Nasıl Olunur?

Ülkemizde zabıta olmak için memur statüsünde atama yapılması gerekiyor. Bu yüzden öncelikle 657 sayılı kanunun 48/a maddesi gereğince istenen genel şartları taşımalısınız.