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Zabıtadan kural tanımaz sürücülere müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 17:47 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, zabıta ekipleri, sahil bandında motosiklet kullanarak tehlike arz eden sürücülere yönelik denetim yaptı.Yaz aylarında akşamları yoğun olan çay bahçeleri mevkii ile sahil bandı boyunca motorsiklet kullanarak hem yolunu işgâl eden hem de vatandaşları tehlikeye atanlara karşı uygulama yapan zabıta ekipleri sürücüleri uyardı.

Zabıtadan kural tanımaz sürücülere müdahale

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, zabıta ekipleri, sahil bandında motosiklet kullanarak tehlike arz eden sürücülere yönelik denetim yaptı.
Yaz aylarında akşamları yoğun olan çay bahçeleri mevkii ile sahil bandı boyunca motorsiklet kullanarak hem yolunu işgâl eden hem de vatandaşları tehlikeye atanlara karşı uygulama yapan zabıta ekipleri sürücüleri uyardı. Yürüyüş yolunun araçlar tarafından işgâl edilmesine tepkili olan Gemlikliler, zabıtanın duyarlı çalışmasından dolayı yetkililere teşekkür ettiler.
Konuyla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, zabıtanın kendi yetki alanında ilçenin düzenini sağlamak olduğunu söyleyerek ilçenin çeşitli yerlerinde tehlike arz eden kuralsız davranışlara izin verilmeyeceğini belirtti. Sertaslan, “yürüyüş alanlarında dikkat edilmesi gerekenler zaten ilgili yönetmeliklerde belirleniyor. Sahil bandına araçla ve motosikletle girilmesi yasaklanmıştır. Burası Gemliklilerin hava almaları, dolaşmaları, çocuklarını güvenli şekilde gezdirmeleri için ayrılmış yaya alanlarıdır. Bizler bu motosiklet sahiplerinin de kurallara uymasını ve ilçemizin düzenine uymalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

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