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Zabıtanın yanında bile dilenciye para verdiler! 70 lira veren vatandaşa zabıta da isyan etti

08.10.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapan 3 dilenci zabıta ekipleri tarafından yakalandı ancak o durumda bile vatandaşlardan biri bebekli dilenciye 70 lira verdi. Kadın zabıta memuru dilenciye para veren adamı, "Lütfen para vermeyin, sizin duygularınızı suiistimal ediyorlar" diyerek uyardı. Zabıta aracına bindirilen dilenciler, Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Dilencilere Kabahatler Kanunu çerçevesinde 276 lira ceza yazıldı.

Zabıtanın yanında bile dilenciye para verdiler! 70 lira veren vatandaşa zabıta da isyan etti

Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçede dilencilere yönelik operasyon yaptı. Çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapan dilenciler yakalandı. Dilencilerden iki insanları daha kolay etkilemek için küçük çocukları kullanırken, diğer dilenci ise çöp konteyneri yanına sofra kurup vatandaşların kendisine para vermesini bekledi.

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ZABITA BİLE İSYAN ETTİ

Kucağındaki bebeği kullanarak yakalanan kadına bir vatandaş 70 lira verdi. Zabıta memuru ise bebekli dilenci kadına para veren şahsı, “Lütfen para vermeyin, sizin duygularınızı suiistimal ediyorlar" diyerek uyardı. Zabıta memuru kadın, ayrıca dilenciye, "Bu işi meslek haline getirdiniz. İnsanlar artık rahatsız oluyor bu durumdan. Çocuklarınıza bu soğuk havada bunu yapmaya mecbur bırakamazsınız” dedi.

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Zabıta aracına bindirilen dilenciler, Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Dilencilere Kabahatler Kanunu çerçevesinde 276 lira ceza yazıldı.

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(İHA)

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Dilenci Beyoğlu
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