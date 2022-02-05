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  4. Zabıtaya yakalandı! Dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Zabıtaya yakalandı! Dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

05.02.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dilencilik yapan Ali S.'nin üzerinden 705 TL çıktı. Paralarına el konulan Ali S.'ye 277 TL ceza uygulandı.

Zabıtaya yakalandı! Dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda dilencilik yapan Ali S.'yi yakaladı. Ali S.'nin üzerinden 705 TL çıktı. Paraya el konurken, Ali S.'ye Kabahatler Kanunu gereğince 277 TL idari para cezası uygulandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Merhamet duygularımızı kullanarak dilencilik yapan kişinin günlük hasılatı 705 TL. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Dini duygularımızı sömüren bu kişilere lütfen inanmayın."

DHA

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