Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Sakalları yüzünden çevresi tarafından dışlandığını söyleyen ve evliliğini kurtarmak için Show TV'de yayınlanan 'Zahide Yetiş'le' programına katılarak yardım isteyen Gülseren hanımın hikayesi izleyenleri göz yaşlarına boğmuştu. Başına gelen olayı seyircilerle paylaşan genç kadının tedavisine başlandı.
Genç kadın hikayesiyle izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. Gülseren hanım eşinin ailesinin de kendisine sahip çıkmadığını ve dışladığını söylemişti. Son zamanlarda artık bakkala bile gidemediğini ifade eden Gülseren hanım, "Çevredekilerin tepkileri karşısında artık ölmeyi bile düşündüm. Bir tek bana eşim sahip çıktı. Allah eşimden razı olsun. O bana sahip çıkmasaydı, çok daha kötü durumda olurdum." demişti.
Zahide Yetiş'in el attığı olayda Gülseren hanımın tedavisine başlandı. Tedavi süreci kapsamında ilk kez ekranlara çıkan Gülseren hanım son haliyle eşini ve izleyenleri şaşkına uğrattı. Karısının değişimi karşında şaşkınlığını gizleyemeyen Gülseren hanımın kocası, "Aşkım çok güzel olmuş" diyerek elindeki çiçekleri eşine uzattı.
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