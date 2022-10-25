Zahter çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Zahter çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Zahter, kekiğe benzediği için halk arasında "Kara Kekik" olarak da bilinen zahter bitkisi genellikle baharat olarak tüketilir. Yemeklerde sıkça kullanılan zahterin kokusu ve tadı son derece aromatiktir. Sulu yemeklerde ve et yemeklerinde en sık tercih edilen baharatlardan biridir. Öğütülerek baharat olarak kullanılan zahter, baharat dışında çay olarak da içilebilir. Zahter çayı özellikle üst solunum yolu sorunları yaşayan kişiler için oldukça faydalı bir bitkidir. Çay olarak hazırlanıp tüketilebilir ve bu hâliyle birçok hastalığın iyileşme sürecinde yardımcı olan zahter çayı neye iyi gelir?

Zahter çayı ne işe yarar?

Zahter bitkisinden elde edilen çay demlendikten hemen sonra birkaç dakika içinde ve çok bekletmeden içilmelidir. Yemeklerden sonra içildiği zaman hazmı kolaylaştırır. Mideyi rahatlatır ve metabolizmayı çalıştırır. Günün her saati içilebilen bir bitki çayıdır. Tüketilmek istendiği zaman anlık olarak hazırlanmalı ve tazeyken tüketilmelidir. Hamilelik dönemi için riski bulunan bir bitki çayıdır, hamile olan kişilere önerilmez. Ancak doktor onayı olursa tüketilebilir. Hassas bünyeler de zahter çayını doktor onayına istinaden tüketmelidir çünkü mide bulantısına neden olabilir. Aktarlardan kolayca temin edilebildiği için evde hazırlamak daha uygun olacaktır.

Zahter bitkisi çay olarak tüketildiği zaman birçok faydası vardır. Zahter çayı faydaları:

Beden direncini yükselterek bağışıklık sistemini güçlendirir.

Gözlere çok faydalıdır.

Ağız ve diş sağlığı dostudur.

Solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılır, daha rahat nefes almayı sağlar.

Enfeksiyon problemlerini giderir.

Metabolizmayı hızlandırır, iştah açar.

Cilt problemlerini giderir, cildi temizler.

Kanser tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir.

Mantar hastalıklarını gidermede yardımcı olur.

Kuru öksürüklerin giderilmesinde yardımcı olur.

Bademcik şişmesi durumunda içilmesi tavsiye edilir, boğazı rahatlatır.

Zahter çayı nasıl yapılır?

Zahter bitkisi aktarlardan kolayca bulunabilir. Demleme yolu ile hazırlanmalıdır. Su ile birlikte kaynatılması içerdiği vitaminlerin etkisini yok eder. Temiz içme suyunu kaynattıktan sonra kaynamış su içinde atılarak birkaç dakika demlenmeye bırakılır. Arzuya göre bal ve limon da kullanarak tatlandırılabilen zahter çayı nasıl demlenir?

Zahter çayı hazırlamak için zahter bitkisini kaynamış suya atarak bekletmek gerekir. 6-7 dakika boyunca demlenmesi yeterli olacaktır. Demlenen çay süzülür, arzuya göre bal ve limon eklenerek tüketilebilir.

Zahter çayı tarifi nedir?

Aktarlardan kolayca bulunabilecek olan zahter bitkisinden çay hazırlamak yalnızca birkaç dakika alır. Yapımı son derece kolaydır. Gerekli malzemeler şu şekildedir:

Bir tatlı kaşığı zahter bitkisi

Bir su bardağı temiz içme suyu

Bal ve limon (Arzuya göre kullanılabilir.)

Zahter çayına eklenecek her bir bardak su için 1 tatlı kaşığı zahter eklenerek yapılır. Zahter çayı tarifi:

1 bardak içme suyu kaynatılır.

1 tatlı kaşığı zahter kaynamış suya eklenir.

5 ila 6 dakika boyunca su içinde bekletilerek demlenir.

Bir süzgeç yardımı ile süzülür, bu işlem sırasında çıkan ilk su dökülür ve yeniden sıcak su eklenir. Zahterin siyah suyunu ve tozunu temizlemek gerekir.

İlk su döküldükten sonra bir bardak sıcak su eklendikten sonra 5 dakika demlenir.

Arzu edilirse bal ve limon eklenerek tüketilir.

Zahter çayı zayıflatır mı?

Hiçbir çayın olmadığı gibi zahter bitkisi çayının da direkt olarak zayıflatma özelliği yoktur. Ancak metabolizmayı çalıştırması sayesinde kilo vermeye yardımcı olur. Zahter çayı gibi herhangi bir bitki çayı hiçbir hastalıkta ya da zayıflama yolculuğunda direkt olarak tedavi olarak kullanılmamalıdır. Bu tarz bitkisel ürünlerin düzenli kullanımı ya da tedaviyi destekleyici etkilerinden dolayı kullanmak için mutlaka doktor görüşü almak gerekir. Bitkisel ürünler fazla ya da yanlış tüketildiğinde alerjik reaksiyonlara, vücutta toksin etkilere sebep olabilir.

Zahter çayı adet söktürür mü?

Birkaç dakika içinde kolayca hazırlanan zahter bitkisi çayı adet söktürücü özelliği ile de bilinir. Hem çay olarak hem de baharat olarak tüketimi adet döneminde son derece faydalı olacaktır. Ayrıca adet döneminde yaşanan sancıların azalmasında da faydalı olur.