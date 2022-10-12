Kombu çayı faydaları nelerdir? Kombu çayı nasıl yapılır?

Kombu çayı, Kombucha adı verilen bir mantar türünden üretilen ve çok faydalı olduğu bilinen bir bitki çayıdır. Doğu Asya'da üretilen ve nam salan bir bitkiden yapılır. Kemik ağrıları ve kanser tedavisi için birebir olduğuna inanılır. Günümüzde birçok aktardan kolayca temin edilebilir. Diğer bitki çaylarından daha farklı şekilde hazırlanır. En önemi unsur fermantasyondur. Her sabah aç karnına tüketilebilir. Ancak uzman kontrolünde hazırlanmalı ve içilmelidir. Poşet çay formunda ya da kombucha mantarı mayası olarak temin edilebilir. Peki, kombu çayı neye iyi gelir?

Kombu çayı faydaları nelerdir?

Direnci yükseltir ve beden sağlığını korur. Sindirim sistemini destekler, mide ve bağırsak sorunlarını gidermeye yardımcı olur. Doğu Asya'da üretilerek zaman içinde tüm dünyaya namı salan kombu çayı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Yüksek tansiyonu dengeleme özelliği ile tansiyon rahatsızlıklarının önlemeye yardımcı olur.

Hastalıkların vücuda verdiği hasarı minimuma indirir.

Sinir sistemini düzenleyici etkisi vardır.

Yaraların ve iltihaplanma durumlarının daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Yağ yakımını hızlandırıcı etkisi bulunur.

Kan dolaşımını düzenlemekte yardımcı olur.

Yorgunluk, halsizlik bitkinlik gibi şikayetlerin önüne geçer.

Cildi nemlendirir.

Kırışıklıkları azaltır.

Saç bakımına yardımcı olur. Saç diplerini ve köklerini güçlendirir.

Kan şekerini dengeler.

Kanser hücrelerinin büyümesine engel olur.

Toksin atmaya yardımcı olur.

Stres ve uykusuzluk sorunları ile başa çıkmada yardımcı olur.

Antibakteriyel özelliği ile olası bir enfeksiyon probleminin tedavisine destek olur.

Kombu çayı nasıl yapılır?

Diğer bazı bitki çaylarından farklı bir hazırlanışı vardır. Kombu çayı malzemeleri ise şu şekildedir:

Üç litre temiz içme suyu

1.5 su bardağı toz şeker

Bir adet kombucha mantarının mayası (Aktarlardan bulunabilir aynı zamanda poşet çay formu da olabilir)

Yirmi beş ya da otuz gram siyah çay ya da bunun yerine dokuz ya da on adet kadar yeşil ya da siyah poşet çay

Kombu çayını yapmak için kullanılan malzemeler, bir adet kombucha mantarı mayasına göre verilmiştir. Kombu çayı tarifi şu şekildedir:

Tencereye (tercihen çelik tencere olması daha uygundur) üç litre temiz içme suyu koyularak kaynatılır.

Su kaynamaya başladığı an içine bir buçuk su bardağı toz şeker eklenir.

Metal kaşıkla karıştırılır.

Yeterince kaynadıktan sonra ocaktan alınır ve bekletmeden çay eklenir.

On beş dakika kadar bu şekilde bekletilerek demlenir.

Yüzeye çıkan çay parçaları metal kaşık yardımı ile temizlenir.

Kombucha mantarı ılık su ile yıkanır, bir kavanoz içine konur.

Kavanozun hava alması gerekir. Bu sebeple kapağı kapanmaz.

Temiz bir delikli bez ya da tülbent ile örtülür, lastik yardımı ile bağlanır.

4 ila 10 gün boyunca oda sıcaklığında ve güneş ışığına doğrudan maruz kalmayacağı şekilde bir kenara kaldırılır. Bu şekilde beklemelidir.

Kombu çayı bu şekilde bekletildiğinde yaklaşık bir hafta içinde mayalanır. Mayalandığı andan itibaren tüketilmeye hazırdır.

Kombu çayı nasıl demlenir?

Kombu çayı bir haftada mayalanan ve mayalandıktan sonra tüketilebilen bir çayıdır. Hazırlanma süreci diğer bitki çaylarından biraz farklıdır. Başka bitki çayları içileceği zaman birkaç dakika içinde hazırlanır. Ancak kombu çayı için yaklaşık on günlük bir süre gerekir. Kombu çayı aç karnına tüketilmelidir. Meyve suyu gibi sularla karıştırarak içilebilir. Ancak içmeden önce mutlaka süzgeçten geçirmek gerekir. Günde maksimum yarım su bardağı içilmesi önerilir.

Kombu çayı ne işe yarar?

Kombu çayı bağışıklık güçlendirmeden sindirim sistemine kadar birçok konuda insan sağlığına faydalı olduğu bilinen bir bitki çayıdır. Kombuchanın içinde değerli probiyotikler bulunur ve pek çok aminoasite, C ve B vitaminlerini bünyesinde barındırır. Vücuttaki ağıt metalleri ve toksinleri temizler. Dolaşım ve sindirim sistemnini destekler ve bağışıklığı kuvvetlendirir.

Kombu çayının da bazı durumlarda yan etkileri görülebilir. Özellikle anne adayları, kronik rahatsızlıkları bulunanlar, düzenli ilaç kullananlar, bir hastalığın tedavi sürecinde bulunan kişiler kombu çayı içmek istiyorsa doktorlarına danışmaları gerekir. Doktor onayı olmadan düzenli olarak kullanımı doğru değildir. Hassas bünyelerde kusma, karın ağrısı gibi durumlara neden olabilir. Cildinde problem ya da hassasiyet bulunan kişilerde ağız çevresinde ya da cilt genelinde kızarıklıklar, kaşıntı gibi sorunlar görülebilir.

Kombu çayı zayıflatır mı?

Uzmanların yaptıkları açıklamalara göre hiçbir gıda direkt olarak zayıflatıcı olma özelliğine sahip değildir. Ancak kilo vermek isteyen kişilere destek olan bazı özelliklere sahip bitki çayları bulunur. Kombu çayı da metabolizmayı çalıştıran bir bitki çayıdır. Bu özelliği sayesinde zayıflamak isteyen kişilere destek olur.

Kombu çayı adet söktürür mü?

Birçok konuda sağlığa faydası olduğu bilinen kombu çayının adet söktürdüğüne dair uzmanlar tarafından yapılmış olan kesin bir açıklama bulunmamaktadır.



