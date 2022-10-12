Kombu çayı faydaları nelerdir? Kombu çayı nasıl yapılır?

Kombu çayı, Kombucha adı verilen bir mantar türünden üretilen ve çok faydalı olduğu bilinen bir bitki çayıdır. Doğu Asya'da üretilen ve nam salan bir bitkiden yapılır. Kemik ağrıları ve kanser tedavisi için birebir olduğuna inanılır. Günümüzde birçok aktardan kolayca temin edilebilir. Diğer bitki çaylarından daha farklı şekilde hazırlanır. En önemi unsur fermantasyondur. Her sabah aç karnına tüketilebilir. Ancak uzman kontrolünde hazırlanmalı ve içilmelidir. Poşet çay formunda ya da kombucha mantarı mayası olarak temin edilebilir. Peki, kombu çayı neye iyi gelir?
Direnci yükseltir ve beden sağlığını korur. Sindirim sistemini destekler, mide ve bağırsak sorunlarını gidermeye yardımcı olur. Doğu Asya'da üretilerek zaman içinde tüm dünyaya namı salan kombu çayı faydaları şu şekilde sıralanabilir:
Diğer bazı bitki çaylarından farklı bir hazırlanışı vardır. Kombu çayı malzemeleri ise şu şekildedir:
Kombu çayını yapmak için kullanılan malzemeler, bir adet kombucha mantarı mayasına göre verilmiştir. Kombu çayı tarifi şu şekildedir:
Kombu çayı bir haftada mayalanan ve mayalandıktan sonra tüketilebilen bir çayıdır. Hazırlanma süreci diğer bitki çaylarından biraz farklıdır. Başka bitki çayları içileceği zaman birkaç dakika içinde hazırlanır. Ancak kombu çayı için yaklaşık on günlük bir süre gerekir. Kombu çayı aç karnına tüketilmelidir. Meyve suyu gibi sularla karıştırarak içilebilir. Ancak içmeden önce mutlaka süzgeçten geçirmek gerekir. Günde maksimum yarım su bardağı içilmesi önerilir.
Kombu çayı bağışıklık güçlendirmeden sindirim sistemine kadar birçok konuda insan sağlığına faydalı olduğu bilinen bir bitki çayıdır. Kombuchanın içinde değerli probiyotikler bulunur ve pek çok aminoasite, C ve B vitaminlerini bünyesinde barındırır. Vücuttaki ağıt metalleri ve toksinleri temizler. Dolaşım ve sindirim sistemnini destekler ve bağışıklığı kuvvetlendirir.
Kombu çayının da bazı durumlarda yan etkileri görülebilir. Özellikle anne adayları, kronik rahatsızlıkları bulunanlar, düzenli ilaç kullananlar, bir hastalığın tedavi sürecinde bulunan kişiler kombu çayı içmek istiyorsa doktorlarına danışmaları gerekir. Doktor onayı olmadan düzenli olarak kullanımı doğru değildir. Hassas bünyelerde kusma, karın ağrısı gibi durumlara neden olabilir. Cildinde problem ya da hassasiyet bulunan kişilerde ağız çevresinde ya da cilt genelinde kızarıklıklar, kaşıntı gibi sorunlar görülebilir.
Uzmanların yaptıkları açıklamalara göre hiçbir gıda direkt olarak zayıflatıcı olma özelliğine sahip değildir. Ancak kilo vermek isteyen kişilere destek olan bazı özelliklere sahip bitki çayları bulunur. Kombu çayı da metabolizmayı çalıştıran bir bitki çayıdır. Bu özelliği sayesinde zayıflamak isteyen kişilere destek olur.
Birçok konuda sağlığa faydası olduğu bilinen kombu çayının adet söktürdüğüne dair uzmanlar tarafından yapılmış olan kesin bir açıklama bulunmamaktadır.
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