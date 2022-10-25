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Hibiskus çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Hibiskus çayı nasıl yapılır ve demlenir?

25.10.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğadaki tüm bitkilerin birçok hastalığa faydası vardır. Tıpta birçok hastalık için üretilen ilaçlarda bulunan bitkisel ürünler aynı zamanda farklı şekillerde de tüketilebilir. Özellikle bu tarz bitkisel ürünler kurutularak demlenir ve çay şeklinde de tüketilir. Hibiskus bitkisi de çay olarak tüketilen bir bitkidir. Hibiskus bitkisi kurutulmuş yapraklarından yapılan çay ile insan bedenine oldukça faydalıdır. Peki, hibiskus faydaları nelerdir, hibiskus çayı nasıl demlenir?

Hibiskus çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Hibiskus çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Diğer bitkiler gibi hibiskus bitkisi de insan sağlığına oldukça faydalı bir bitkidir. Hibiskus bitkisi Çin ve Tayland’da yoğun olarak yetiştirilir. Kökeninin Afrika olduğu bilinir. Ebegümecigiller ailesine ait bir bitkidir. Birçok yerde ilaç ya da gıda olarak kullanılır. Tansiyona, kan değerlerine, cilde oldukça faydalıdır. Yaprağı kaynatıldığında koyu renkte bir bitki çayı elde edilir. Tadı kızılcık bitkisine benzer, mayhoş bir aroması vardır. Birçok hastalığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilen hibiskus çayı neye iyi gelir?

Hibiskus çayı faydaları nelerdir?

Bitkiler insan bedenine son derece faydalıdır. Evde hazırlanan hibiskus çayının iştah azaltıcı etkisi vardır. Bunun dışında kolestrol seviyesini dengelemeye yardımcı olur. Hipertansiyon sorununu giderir. Karaciğerin dostudur. Kan şekerini dengeler. Antidepresan özelliği vardır, bu özelliği ile uykusuzluk sorununu giderir. Hem zihinsel hem de fiziksel yorgunluğu giderir. Bedenin direncini ve bağışıklığını güçlendirir. Soğuk algınlığına karşı korur. Hibiskus çayı faydaları şu şekildedir:

  • Yaşlanma etkilerini minimuma indirir.
  • İçerdiği yüksek miktarda C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunur.
  • Kan basıncını düşürür.
  • Tansiyonu dengeler.
  • Bağırsakları çalıştırır.
  • Soğuk algınlığına iyi gelir.
  • Antioksidan içerdiği için bedenin direncini arttırır.
  • Gaz sancısına iyi gelir.
  • Hazımsızlık konusunda yardımcı olur.
  • Regl sancılarını giderir.
  • Krampların etkisini azaltır.
  • Ağrıları dindirir.
  • Hormonal bozuklukları dengeler.
  • Sindirim sistemini çalıştırır.
  • Vücudun iç temizliğini sağlar.
  • Kalp hastalıkları için olası riskleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Hibiskus çayı nasıl yapılır?

Aktardan temin edilebilecek olan hibiskus bitkisi, önceden kaynatılmış olan temiz içme suyuna atılır. Su ile birlikte kaynatılmamalıdır çünkü kaynatılırsa içeriğindeki yararlı etkenlerin etkisini kaybedebilir. Peki, hibiskus çayı nasıl demlenir?

Tercihe ve yapılacak miktara göre göre bir su bardağı ya da bir litre su kaynatılır. Suyun çokluğuna oranlanan hibiskus bitkisi kaynamış olan suya atılır. 10 ya da 15 dakika bekletilir. Süzüldükten sonra içilebilir. Arzuya göre mayhoş tadını azaltmak için içine şeker de eklenebilir.

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Hibiskus çayı tarifi

Hazır hibiskus çaylarını kaynamış suda demleyerek içmek mümkündür. Evde hazırlamak sadece birkaç dakika sürer. Ev yapımı hibiskus çayı için gerekli malzemeler şunlardır:

  • İki yemek kaşığı hibiskus bitkisi (Aktarlardan temin edilebilir.)
  • Bir kilo temiz içme suyu
  • Arzuya göre şeker

Hibiskus çayının hazırlanışı ise şu şekildedir:

  • Bir litre temiz içme suyu kaynatılır.
  • Kaynamış olan suya hibiskus bitkisi atılır.
  • Demlenen çaya isteğe bağlı olarak şeker katılır.
  • Çay süzüldükten sonra içilebilir.
  • Sıcak havalar için çaya buz da eklenebilir.

Hibiskus çayı ne işe yarar?

Hibiskus bitkisinden elde edilen çay karbonhidrat emilimini yavaşlatır. Bu durum kan şekerinin dengelenmesinde yardımcıdır. Özellikle kış ayları yaklaşırken tüketilmesi gereken bir bitki çayıdır. Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi durumların önüne geçer. Kalp hastalıklarına da dost bir bitki olarak bilinen hibiskus bitkisi, bağırsak hareketlerini arttırma etkisine sahiptir. Bu bitkiden üretilen çay sindirim sisteminin düzenli olarak çalışmasında büyük bir katkı sağlar.

Kan basıncını düşürücü etkisi nedeni ile tansiyon sorunu yaşayan hastalar önerilen bir çay değildir. Kolestrolü dengelemek için içilecekse uzman bir doktordan görüş alınmalıdır. Bedendeki östrojen seviyelerini de etkileyen hibiskus çayı bu sebeple hamile olan anne adayları için çok önerilen bir çay değildir. Bu tür durumlarda doktor önerisi ya da onayı ile tüketilmelidir.

Hibiskus çayı zayıflatır mı?

Her gün düzenli olarak en az bir çay bardağı hibiskus çayı tüketmek zayıflamak isteyen kişilere yardımcı olur. Bir hafta içinde bir ya da bir buçuk kilo civarı verdirdiği bilinir. Ancak kilo problemleri için hiçbir bitkisel ürün direkt olarak tedavi amaçlı kullanılmamalı, düzenli kullanım için mutlaka uzman görüşü almak gerekir.

Hibiskus çayı adet söktürür mü?

Birçok kadının regl dönemi oldukça sancılı geçebilir, bazı durumlarda da regl düzensizliği söz konusu da olur. Hibiskus bitkisi adet düzeni konusunda yardımcı bir bitkidir. Bu bitkiden yapılan çay tüketildiğinde adet döneminin sancıları oldukça azaltır. Hibiskus çayı regl dönemlerinde ağrı konusunda destekleyici olsa da regl dönemiyle ilgili herhangi bir rahatsızlık yaşanıyorsa mutlaka doktor kontrolüne gidilmesi gerekir.

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