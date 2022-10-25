Melisa çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Melisa çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Melisa bitkisi, Akdeniz'de ve Akdeniz'e kıyısı olan bütün ülkelerde yetişen yabani bir bitkidir. Yaz mevsiminin bitişiyle birlikte açar. Limon kokusuna benzeyen bir kokusu vardır. Kurutulmuş melisa bitkisinin yaprakları krem yapımında da kullanılır. Yağından faydalanılır ve kapsülleştirilmiş olarak kullanılabilir. Halk arasında sakinleştirici etkisi ile bilinir. Kurutulmuş yapraklarından çay yapılır. Bu çay birçok hastalık için şifa olur. Peki, melisa çayı neye iyi gelir?

Melisa çayı neye iyi gelir?

Kurutulmuş melisa bitkisinin yapraklarından yapılan melisa çayı antiseptik özelliğe sahiptir. Bu sebeple yara, uçuk, sinek ya da böcek ısırığı gibi durumlarda faydalıdır. Melisa çayı en çok sakinleştirici etkisiyle bilinir. Uyku problemi yaşanıyorsa, uykudan birkaç saat önce içilmesi rahat bir uyku için oldukça etkilidir. Melisa yaprağından yapılan çayın insan bedenine birçok olumlu etkisi bulunur.Melisa çayı faydaları şu şekildedir:

Sakinleştirir.

Uyku düzenini sağlamakta yardımcı olur.

Halsizlik ya da bitkinlik hissine karşı etkilidir.

Hazmı kolaylaştırır.

Mikroplara karşı koruyucu özelliği vardır.

Spazmlara karşı etkilidir.

Bağırsak gazlarını minimuma indirir.

Hafızayı güçlendirici etkisi bulunur.

İshal durumlarında etkilidir.

Mide ağrısı çekildiği durumlarda yardımcı olur.

Unutkanlık sorununu en aza indirger.

Cilde faydalıdır. Özellikle kuru ciltler için çok yararlıdır, cildi nemlendirir.

Adet söktürücü etkisi bulunur.

Karın ve bel ağrılarını azaltma konusunda yardımcı olur.

Regl sancılarını azaltır.

Tansiyonu dengeleme etkisi bulunur.

Melisa çayı nasıl yapılır?

Aktarlardan kolayca bulunabilecek olan melisa bitkisini kaynar suya atarak demlemek gerekir. Su ile birlikte kaynatılmamalıdır. Kaynamış olan suya atılarak birkaç dakika beklenmelidir. Bekletilen karışım süzgeç yardımı ile süzülür. Arzuya göre demleyen ve süzülen çayın içine birkaç damla limon da sıkılabilir. Damak tadına göre çeşitli tatlarla da lezzetlendirilebilen melisa çayı nasıl demlenir?

Önceden kaynatılmış bir bardak suyun içine yaklaşık bir çay kaşığı kadar melisa bitkisi yaprağı atılır. Aktardan alınabilecek olan melisa bitkisi yaprağı kurutulmuş olarak temin edilebilir. Birkaç dakika kaynar suyun içinde bekletildikten sonra tüketilir.

Melisa çayı tarifi

Birkaç dakika içinde kolaylıkla hazırlanabilen melisa çayı için gerekli malzemeler şu şekildedir:

Bir çay kaşığı kadar kurutulmuş melisa otu

Bir su bardağı temiz içme suyu.

Kurutulmuş melisa otu aktarlardan temin edilebilir. Eğer taze olarak kullanılacak ise bir buçuk çay kaşığı kadar melisa yaprağı kullanılması gerekir. Melisa çayının hazırlanışı ise şöyledir:

Bir bardak içme suyu kaynatılır.

Kurutulmuş melisa yaprakları kaynamış olan suyun içine atılır.

En fazla on dakika boyunca demlenir.

Süzgeç yardımı ile süzülür.

Melisa çayı limon ile de içilebilir. Ancak sade olarak içmek daha faydalı olacaktır. Uzmanların önerilerine göre melisa çayını süzülerek içilmesi daha sağlıklıdır.

Melisa çayı ne işe yarar?

Melisa bitkisi A ve C vitaminlerini barındıran bir bitkidir. Bu bitkiden yapılan çay da bu vitaminlerin sağladığı faydaları içerir. Mide ve bağırsak sıkıntılarını çözmede yardımcı olur. Melisa çayı genel olarak ruh ve sinir rahatsızlıklarından kaynaklanan durumlarda etkilidir. Sinirleri rahatlatır. Ankisiyeteyle baş etmede kişiyi destekler. Sindirim sorunları psikolojik ise bu konuda oldukça etkilidir. Yine stres kaynaklı olan çarpıntı durumlarında etkili olur. Gaz sıkıntılarını giderir. Uykusuzluk sorununu ortadan kaldırır. Gastrit, bulantı, baş ağrısı, baş dönmesi gibi durumlara çaredir. Saçlardaki mat görünümü yok eder ve parlaklık sağlar.

Melisa çayı zayıflatır mı?

Hiçbir bitki ya da ilaç insanları direkt olarak zayıflatmaz. Ancak içeriklerinde bulunan bazı özellikler nedeni ile kilo vermeye yardımcı olabilir. Melisa bitkisi de bu özelliğe sahiptir. Antioksidan oluşu nedeni ile tek başına kilo verdirmese de metabolizmayı harekete geçirir. Bu özelliği sayesinde kilo verdirmeye yardımcı olan bir bitki çayıdır. Diyet listelerinde melisa çayının düzenli kullanımı için mutlaka uzman görüşü alınmalıdır.

Melisa çayı adet söktürür mü?

Melisa çayı tüketimi regl dönemi için oldukça faydalıdır. Adet döneminde yaşanan stresi ve ağrıları azaltma özelliği bulunur. Melisa çayı adet dönemine birkaç gün kala tüketilmeye başlandığında döneminin ürettiği stresi azaltır. Bunun dışında adet düzeni konusunda da yardımcı olur. Ancak regl dönemiyle ilgili bir sorun yaşanıyorsa mutlaka doktor kontolüne gidilmeli, hiçbir bitkisel ürün direkt olarak tedavi amaçla kullanılmamalıdır.



