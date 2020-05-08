Zamana meydan okuyan ünlülerin sırlarını bulduk! Bakın göğüslerini dik tutmak için neler neler yapıyorlar?

46 yaşındaki eski model Heidi Klum artık mankenlik yapmasa da kusursuz vücudunu korumayı başarıyor. Son olaraK Amerikan yapımı reality şov programı Making the Cut da giydiği elbiseyle hayranlarından tam not alan Klum'u özellikle kadın takipçileri soru yağmuruna tuttu.

Göğüs detaylı elbisesiyle hayran bırakan Klum'a bu görüntüye ulaşmak için neler yaptığı soruldu. Klum'dan herhangi bir yanıt gelmese de biz sizin için ünlülerin, özellikle göğüslerinin sarkık görünmemesi için neler yaptığını araştırdık.

KİM KARDASHİAN 39 YAŞINDA

Kim Kardashian'a göre gaffer bantlar (sabitleme bantı) göğüsler için inanılmaz bir kurtarıcı. Kim bu durumu daha önce şöyle açıklamıştı: 'Göğüslerimin dik ve sabit görünmesi için daha önce koli ve ambalaj bantları kullandım ancak en iyi sonucu gaffer bandından aldım. Kadınlar özel günler için mutlaka denemeli.'

LIZ HURLEY 54 YAŞINDA

Liz Hurley göğüslerinin sarkmadığını sırrının ise sütyenle uyumakta olduğunu söylüyor. Kadınlara sütyenle uyuma önerisinde bulunan Hurley de çantasından gaffer bantlarını eksik etmediğini söylüyor.