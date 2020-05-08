Zamana meydan okuyan ünlülerin sırlarını bulduk! Bakın göğüslerini dik tutmak için neler neler yapıyorlar?

46 yaşındaki eski model Heidi Klum artık mankenlik yapmasa da kusursuz vücudunu korumayı başarıyor. Son olaraK Amerikan yapımı reality şov programı Making the Cut da giydiği elbiseyle hayranlarından tam not alan Klum'u özellikle kadın takipçileri soru yağmuruna tuttu.
Göğüs detaylı elbisesiyle hayran bırakan Klum'a bu görüntüye ulaşmak için neler yaptığı soruldu. Klum'dan herhangi bir yanıt gelmese de biz sizin için ünlülerin, özellikle göğüslerinin sarkık görünmemesi için neler yaptığını araştırdık.
Kim Kardashian'a göre gaffer bantlar (sabitleme bantı) göğüsler için inanılmaz bir kurtarıcı. Kim bu durumu daha önce şöyle açıklamıştı: 'Göğüslerimin dik ve sabit görünmesi için daha önce koli ve ambalaj bantları kullandım ancak en iyi sonucu gaffer bandından aldım. Kadınlar özel günler için mutlaka denemeli.'
Liz Hurley göğüslerinin sarkmadığını sırrının ise sütyenle uyumakta olduğunu söylüyor. Kadınlara sütyenle uyuma önerisinde bulunan Hurley de çantasından gaffer bantlarını eksik etmediğini söylüyor.
İngiliz gazeteci Susannah Konstantin göğüslerinin sabit durması için çift sütyen taktığını söylüyor. Özellikle büyük göğüsleri olan kadınlar için bu yöntemin bir kurtarıcı olduğunu söyleyen Konstantin, şöyle devam ediyor: 'Benim gibi büyük göğüsleri olan kadınlar kendilerine uygun sütyen bulmakta zorlanıyorlar. Alışılmışın dışında bir çözüm de olsa bir çözümüm var. İki sütyeni üst üste takmak.'
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in kusursuz görünümüne gıpta etmeyen yok diyebiliriz. Peki göğüsleri için ne yapıyor? Sanatçı güneşin zararlı etkilerinden korunmak ve göğüs kırışıklıklarının olmaması için sık sık güneş koruyucu ürünler kullanıyor. Tabii formda tutmak için sık sık göğüs egzersizleri yapmayı da ihmal etmiyor.
İngiliz model Jodie Marsh vücut geliştirme üzerine spor yapmaya başladığından beri göğüslerinin küçüldüğünü ve sıkılaştığını söylüyor. Marsh, protein ağırlıklı besleniyor ve günde 15 yumurta akından oluşan bir diyetle besleniyor.
Büyük beden model Ashley Graham kendisi gibi büyük göğüslere sahip olan kadınlara 'büyük göğüslere sahipseniz askısız sütyen giymeli ve sütyen bedeninizi bir beden küçük almalısınız' diyor. Ona göre bu boyutta sütyen göğüsleri aşağı çekerek iki beden küçültüyor.
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