KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Zamana meydan okuyan ünlülerin sırlarını bulduk! Bakın göğüslerini dik tutmak için neler neler yapıyorlar?

Zamana meydan okuyan ünlülerin sırlarını bulduk! Bakın göğüslerini dik tutmak için neler neler yapıyorlar?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

ABD'de yayınlanan Making the Cut adlı moda programının sunuculuğunu üstlenen Heidi Klum programın sezon finalinde giydiği elbiseyle ağızları açıkta bıraktı. 46 yaşındaki eski modelin yaşına rağmen göğüslerinin kusursuz görünmesi izleyenleri şaşkına çevirdi. Peki yaşlarına rağmen ünlü isimler nasıl göğüslerinin kusursuz görünmesini sağlıyor bakalım.

Zamana meydan okuyan ünlülerin sırlarını bulduk! Bakın göğüslerini dik tutmak için neler neler yapıyorlar?

46 yaşındaki eski model Heidi Klum artık mankenlik yapmasa da kusursuz vücudunu korumayı başarıyor. Son olaraK Amerikan yapımı reality şov programı Making the Cut da giydiği elbiseyle hayranlarından tam not alan Klum'u özellikle kadın takipçileri soru yağmuruna tuttu.

1

Göğüs detaylı elbisesiyle hayran bırakan Klum'a bu görüntüye ulaşmak için neler yaptığı soruldu. Klum'dan herhangi bir yanıt gelmese de biz sizin için ünlülerin, özellikle göğüslerinin sarkık görünmemesi için neler yaptığını araştırdık.

KİM KARDASHİAN 39 YAŞINDA

3

Kim Kardashian'a göre gaffer bantlar (sabitleme bantı) göğüsler için inanılmaz bir kurtarıcı. Kim bu durumu daha önce şöyle açıklamıştı: 'Göğüslerimin dik ve sabit görünmesi için daha önce koli ve ambalaj bantları kullandım ancak en iyi sonucu gaffer bandından aldım. Kadınlar özel günler için mutlaka denemeli.'

LIZ HURLEY 54 YAŞINDA

4

Liz Hurley göğüslerinin sarkmadığını sırrının ise sütyenle uyumakta olduğunu söylüyor. Kadınlara sütyenle uyuma önerisinde bulunan Hurley de çantasından gaffer bantlarını eksik etmediğini söylüyor.

SUSANNAH KONSTANTIN 57 YAŞINDA

5

İngiliz gazeteci Susannah Konstantin göğüslerinin sabit durması için çift sütyen taktığını söylüyor. Özellikle büyük göğüsleri olan kadınlar için bu yöntemin bir kurtarıcı olduğunu söyleyen Konstantin, şöyle devam ediyor: 'Benim gibi büyük göğüsleri olan kadınlar kendilerine uygun sütyen bulmakta zorlanıyorlar. Alışılmışın dışında bir çözüm de olsa bir çözümüm var. İki sütyeni üst üste takmak.'

JENNIFER LOPEZ 50 YAŞINDA

6

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in kusursuz görünümüne gıpta etmeyen yok diyebiliriz. Peki göğüsleri için ne yapıyor? Sanatçı güneşin zararlı etkilerinden korunmak ve göğüs kırışıklıklarının olmaması için sık sık güneş koruyucu ürünler kullanıyor. Tabii formda tutmak için sık sık göğüs egzersizleri yapmayı da ihmal etmiyor.

JODIE MARSH 41 YAŞINDA

7

İngiliz model Jodie Marsh vücut geliştirme üzerine spor yapmaya başladığından beri göğüslerinin küçüldüğünü ve sıkılaştığını söylüyor. Marsh, protein ağırlıklı besleniyor ve günde 15 yumurta akından oluşan bir diyetle besleniyor.

ASHLEY GRAHAM

8

Büyük beden model Ashley Graham kendisi gibi büyük göğüslere sahip olan kadınlara 'büyük göğüslere sahipseniz askısız sütyen giymeli ve sütyen bedeninizi bir beden küçük almalısınız' diyor. Ona göre bu boyutta sütyen göğüsleri aşağı çekerek iki beden küçültüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi
Mucize etki! Aspirini ezin ve uygulayınMucize etki! Aspirini ezin ve uygulayın
Bit nasıl temizlenir, neden olur?Bit nasıl temizlenir, neden olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

'Tuvalet kağıdını böyle kullanın' dedi, viral oldu

'Tuvalet kağıdını böyle kullanın' dedi, viral oldu

Mucize etki! Aspirini ezin ve uygulayın

Mucize etki! Aspirini ezin ve uygulayın

Malzeme elinizin altında! Kötü kokudan hemen kurtulacaksınız

Malzeme elinizin altında! Kötü kokudan hemen kurtulacaksınız

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

'Kuaföre gidemiyorum, saçlarım beyazladı' diye üzülmeyin! İşte evdeki çözüm

'Kuaföre gidemiyorum, saçlarım beyazladı' diye üzülmeyin! İşte evdeki çözüm

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

İnanılmaz değişim! Limonu saça sürdüğünüzde...

İnanılmaz değişim! Limonu saça sürdüğünüzde...

Seks ile ilgili bu ilginç bilgileri ilk kez duyacaksınız!

Seks ile ilgili bu ilginç bilgileri ilk kez duyacaksınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En trend dalgalı saç modelleri! Dikkatleri üzerinize çekin...

En trend dalgalı saç modelleri! Dikkatleri üzerinize çekin...

2020'nin en çok tercih edilen kısa saç modelleri! Soluğu kuaförde alacaksınız...

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Limon ve aspirinin cilt bakımında mucizevi etkisi! Gözlerinize inanamayacaksınız...

Mucize etki! Aspirini ezin ve uygulayın

Online alışveriş yapan kadınların üzücü deneyimi! İnternetten alışverişe tövbe ettiler

Sipariş ettiği bikini bedenine uymayınca olanlar oldu!

Sinir bozucu görünebilir ancak yeni trend artık küçük yüz makyajı!

Şaşkına çevirdi! Bir milyona yakın kişi bu anı izledi

Her kadının kabusu ama kurtulmanın basit yolları var! İşte batık kıllara çözüm yolu

Herkesin sorunu! Neyse ki kurtulmanın bir yolu var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.