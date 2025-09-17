KADIN

Zamandan çalan ev işleri için pratik hileleri bu içerikte veriyoruz!

Ev işleri bazen günün yarısını götüren ve hiç bitmeyen bir döngü gibi hissettirebiliyor. Toz almak, çamaşır yıkamak, mutfağı toparlamak derken kendine zaman ayıramaz hale geliyorsun. Biz de bu içerikte, zamandan çalan ev işlerini kısaltacak ve sana ekstra vakit kazandıracak ipuçlarını bir araya getirdik. İşte detaylar!

Zamandan çalan ev işleri için pratik hileleri bu içerikte veriyoruz!

1. Evinde el süpürgesi bulundur.

Zamandan çalan ev işleri için pratik hileleri bu içerikte veriyoruz! 1

Mutfakta yemek yaparken ya da odanda bir şeyler atıştırırken yere dökülen kırıntılar ve ufak tefek izler hemen göze batar. Bu küçük dağınıklıkları normal süpürgeyle uğraşmak yerine el süpürgesiyle saniyeler içinde toparlayabilirsin. Bu sayede evin sürekli temiz kalır ve büyük temizliklere gerek kalmaz.

2. Mutfak temizliğini yemek pişirirken yap.

Zamandan çalan ev işleri için pratik hileleri bu içerikte veriyoruz! 2

Yemek yapmak sadece pişirmeyi değil temizliği de kapsıyor. Yemekten sonra uzun süre bulaşıklarla uğraşmamak için pişirme sırasında tezgahı silerek, bulaşıkları yıkayarak ya da doğradığın malzemelerin artıklarını çöp kutusuna atarak olası dağınıklıkların önüne geçebilirsin.

3. Philips 5000 Serisi Buharlı Düzleştirici ile kıyafet kırışıklıklarını dert etme!

Zamandan çalan ev işleri için pratik hileleri bu içerikte veriyoruz! 3

En çok zaman alan ev işlerinden biri de kıyafetleri ütülemek. Philips 5000 Serisi Buharlı Düzleştirici sadece 35 saniyede ısınarak giysilerini askıda ya da düz yüzeyde pratik şekilde buharlayabiliyor. Ayarlanabilir başlığı sayesinde en karmaşık köşelere bile ulaşıyor, kırışıklıkları anında gideriyor. Böylece hem evde hem seyahatte hızlı ve pratik şekilde tertemiz ve giyilmeye hazır kıyafetlere kavuşuyorsun.

4. Toz alırken mikrofiber bez kullan.

Zamandan çalan ev işleri için pratik hileleri bu içerikte veriyoruz! 4

Normal bir bezle toz almak çoğu zaman tozu alıp başka yere taşımaktan öteye gitmez. Mikrofiber bez ise tozu hapsederek yüzeyden tamamen alır, bu sayede aynı yüzeyin üzerinden defalarca geçmek zorunda kalmazsın. Üstelik mobilyaların da daha parlak ve temiz görünür.

5. Camları bulutlu havada sil.

Zamandan çalan ev işleri için pratik hileleri bu içerikte veriyoruz! 5

Cam silme işi genelde en çok uğraştıran temizliklerden biri olduğundan güneşli havada silmeye çalışırsan lekelerle izler daha çok belli olur ve yeniden silmek zorunda kalırsın. Oysa bulutlu havada camları silersen hem iz kalmaz hem de tekrar tekrar temizlemekle uğraşmazsın.

6. Banyo için günlük temizlik rutini oluştur.

Zamandan çalan ev işleri için pratik hileleri bu içerikte veriyoruz! 6

Banyo genelde haftalık temizlikte büyük vakit alanlardan biri. Bunun önüne geçmek için günlük küçük alışkanlıklar edinmek işini kolaylaştırır. Örneğin duş alırken duşa kabini, aldıktan sonra aynayı hemen silersen haftalık temizlikte ekstra uğraşmana gerek kalmaz.

7. Süpürmeyi sen değil robot yapsın!

Zamandan çalan ev işleri için pratik hileleri bu içerikte veriyoruz! 7

Evin içinde sürekli süpürgeyle dolaşmak yerine işi robot süpürgeye bırakabilirsin. Sen kahveni yudumlarken o kendi kendine odaları gezer, ulaşılması zor köşelere girer ve yerdeki tüm tozları toplar. Böylelikle hem zamandan kazanırsın hem de enerjini başka işlere yoğunlaştırabilirsin.

8. Çamaşırları renklere göre ayırmaya sepetten başla.

Zamandan çalan ev işleri için pratik hileleri bu içerikte veriyoruz! 8

Çamaşır günü geldiğinde dakikalarca beyazları, renklileri ve siyahları ayırmaya çalışmak yerine baştan işini kolaylaştırabilirsin. Banyonun bir köşesine farklı renkler için ayrı sepetler koy ve çamaşırları direkt uygun sepete at. Böylece zamanı geldiğinde tek yapman gereken makineyi çalıştırmak olur.

9. Dolap içlerini kutularla düzenle.

Zamandan çalan ev işleri için pratik hileleri bu içerikte veriyoruz! 9

Dolap içi dağınıklığı sadece görsel olarak değil zaman açısından da büyük kayıp yaratır. Her şeyin karıştığı bir dolapta aradığını bulmak için dakikalar harcamak yerine kutularla düzen kurabilirsin. Bir kutuda kağıt ve dosyalar, diğer kutuda ise kablolar yer alırsa her şey elinin altında olur.

10. Fırın temizliğini pişirmenin hemen sonrasında yap.

Zamandan çalan ev işleri için pratik hileleri bu içerikte veriyoruz! 10

Fırın temizliği çoğu zaman ertelenir çünkü kurumuş yağları ve kirleri çıkarmak insana çok zor gelir. Oysa fırın soğumadan silersen bütün kirler çok daha kolay çıkar. Böylece ovalamakla uğraşmak yerine birkaç dakikada işini bitirirsin.

