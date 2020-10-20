Zamanınız size kalacak! Mutfağınızın temizliği hiç bu kadar kolay olmamıştı

Zamandan tasarruf edeceğiniz 6 temizlik ipucunu bir araya getirdik.
Mutfağınızda en çok yağ toplayan yer kuşkusuz aspiratördür. Havalandırmaları çıkarın.
Büyük paslanmaz çelik bir tencerede suyu kaynatın.
Kaynar suyu köpürene kadar bir seferde yaklaşık 1/4 fincan karbonat ekleyin - dikkatli olun, bir seferde çok fazla eklemeyin!
Bu karışımda havalandırmalarınız kaynasın.
Daha küçük bir tencereniz varsa, havalandırma deliğini birkaç kez çevirmeniz gerekecek - her seferinde yaklaşık 60 saniye oturmasına izin verin.
Yağın dökülmesini izleyin.
Bu süreçten sonra havalandırma delikleriniz yepyeni görünecek!
Büyük veya küçük her türlü karo çok fazla kir barındırır. Fayansların üzerine karbonat serpin.
Temizleme sirkesi (veya 1/4 fincan çamaşır suyu) ile doldurulmuş bir sprey şişesi kullanın ve kabartma tozu üzerine püskürtün. Birkaç dakika sönmesine izin verin. Kiri fırçalayın.
Tavaya ince bir tabaka su dökün. Birkaç damla sirke ekleyin.
Orta ila yüksek ateşte ocağa koyun ve suyu kaynatın.
Tavayı ocaktan çıkarın ve yavaş yavaş bir avuç karbonat ekleyin bu şekilde çözelti köpürmez.
Çözeltiyi tavadan dökün ve fırçalamaya başlayın.
Ulaşılması zor yerleri temizlemenin en kolay yolu ıslak bir havlu alıp tereyağı bıçağının etrafına sarmaktır. Kirli noktalara temizleme solüsyonu ekleyin ve boşluktaki kiri fırçalayın.
Küçük bir plastik torba alın. Musluğu kapatacak kadar torba içine sirke ve soda çözeltisi ekleyin.
Poşeti musluğun üzerine koyun. Torbayı bir lastik bantla sabitleyin.
Yaklaşık bir saat bekleyin. Solüsyonun geri kalanını silin ve inatçı pası eski bir diş fırçasıyla silin.
Buzdolabınızdaki hoş olmayan kokuyu yok etmek için bir karbonat ve sirke kombinasyonu kullanın ya da: Patates kabuklarını buzdolabına koyun. Bir portakal veya limonun yarısını alın ve içine bol miktarda karanfil koyun ve rafa yerleştirin.
Vanilya hayranıysanız vanilya özüne batırılmış bir top pamuk alın ve küçük bir kasede buzdolabına koyun.
Kullanabileceğiniz daha az bilinen şeylerden biri aktif karbondur. Kokuları azaltmak için üst rafa (veya her rafa) yerleştirin.
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