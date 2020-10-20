Zamanınız size kalacak! Mutfağınızın temizliği hiç bu kadar kolay olmamıştı

Zamandan tasarruf edeceğiniz 6 temizlik ipucunu bir araya getirdik.

ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ

Mutfağınızda en çok yağ toplayan yer kuşkusuz aspiratördür. Havalandırmaları çıkarın.

Büyük paslanmaz çelik bir tencerede suyu kaynatın.

Kaynar suyu köpürene kadar bir seferde yaklaşık 1/4 fincan karbonat ekleyin - dikkatli olun, bir seferde çok fazla eklemeyin!

Bu karışımda havalandırmalarınız kaynasın.

Daha küçük bir tencereniz varsa, havalandırma deliğini birkaç kez çevirmeniz gerekecek - her seferinde yaklaşık 60 saniye oturmasına izin verin.

Yağın dökülmesini izleyin.

Bu süreçten sonra havalandırma delikleriniz yepyeni görünecek!

MUTFAK KAROLARI

Büyük veya küçük her türlü karo çok fazla kir barındırır. Fayansların üzerine karbonat serpin.

Temizleme sirkesi (veya 1/4 fincan çamaşır suyu) ile doldurulmuş bir sprey şişesi kullanın ve kabartma tozu üzerine püskürtün. Birkaç dakika sönmesine izin verin. Kiri fırçalayın.

KARARMIŞ TAVALARI ONARIN

Tavaya ince bir tabaka su dökün. Birkaç damla sirke ekleyin.

Orta ila yüksek ateşte ocağa koyun ve suyu kaynatın.

Tavayı ocaktan çıkarın ve yavaş yavaş bir avuç karbonat ekleyin bu şekilde çözelti köpürmez.

Çözeltiyi tavadan dökün ve fırçalamaya başlayın.