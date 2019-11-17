Zanzibar'ın, ev sahibinin hikayesini anlatan ahşap kapıları

ZANZİBAR (AA) - KENAN IRTAK - Tanzanya'nın özerk bölgesi Zanzibar Adası'nın, sanat eserini andıran oymalı, kakmalı ahşap kapıları görenleri kendine hayran bırakıyor.

Hint Okyanusu'nun Doğu Afrika kıyısında yer alan Zanzibar, baharat bahçeleri, kendine özgü yaşam kültürü ve her yıl milyonlarca turist çeken doğal güzellikleriyle dünyanın önemli bir turizm merkezi haline geldi. Tüm bu güzelliklerinin yanı sıra Zanzibar Adası'nın başkenti olan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Stone Town'ın mimarisinde dikkati çeken detaylardan birisi de Afrika, Hint ve Arap medeniyetlerinin izlerini taşıyan ahşap kapıları.

Stone Town'ın ana caddelerinde ve labirenti andıran ara sokaklarında dikkat çeken "Zanzibar kapıları" tüm Swahili (Doğu Afrika'nın Hint Okyanusu kıyıları) kıyılarındaki oymalı ahşap kapılara atıfta bulunan bir kavram olarak kullanılıyor.

Zanzibar kapılarına her ne kadar Kenya'nın Etiyopya'nın, Tanzanya'nın ve Mozambik'in bazı bölgelerinde rastlamak mümkün olsa da bu tür kapılar Zanzibar kapılar olarak bilinmekte ve bu kapı tasarımları dünyanın birçok ülkesinde de yapılıyor.