Zarar veren günlük alışkanlıklar! Tehlikeli olduğunu bilmeden yapmaya devam ediyoruz

Bilim insanları insan sağlığı ile ilgili araştırmalarına her geçen gün devam edip çeşitli uyarılarda bulunuyor. Bazı şeyler ise aslında bilim insanlarının uyarısına gerek bile duymadan fark edebileceğimiz, her gün yaptığımız basit şeyler olarak öne çıkıyor. Tehlikelerine rağmen yapmaya devam ettiğimiz zarar veren günlük alışkanlıkları bir araya getirdik.

PLASTİK ŞİŞE KULLANMAK

Mikroplastikler çok sayıda plastik şişede bulunabilir. Bu mikroplastikler insan sağlığını tehdit ediyor. Plastik şişelerde bulunan bu bileşenler doğurganlığı azaltabilir, vücut yağını artırabilir, sinir ve bağışıklık sistemlerini olumsuz yönde etkileyebilir, erkek genital gelişimini etkileyebilir, çocukluk çağı obezitesini teşvik edebilir ve kardiyovasküler hastalık geliştirme şansını artırabilir. Bu şişeler çocuklar için daha da zararlıdır.

KURU TEMİZLEME YAPTIRMAK

Kuru temizleme kimyasal bir işlemdir. Kuru temizleme yapılırken çok tehlikeli kimyasallar kullanılır ve bazıları kumaşa yapışabilir. Bu kimyasalları solurken, solunum ve göz tahrişleri, baş ağrıları, baş dönmesi ve görme problemleri yaşama şansınız vardır.