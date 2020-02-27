Zarar veren günlük alışkanlıklar! Tehlikeli olduğunu bilmeden yapmaya devam ediyoruz

Bilim insanları insan sağlığı ile ilgili araştırmalarına her geçen gün devam edip çeşitli uyarılarda bulunuyor. Bazı şeyler ise aslında bilim insanlarının uyarısına gerek bile duymadan fark edebileceğimiz, her gün yaptığımız basit şeyler olarak öne çıkıyor. Tehlikelerine rağmen yapmaya devam ettiğimiz zarar veren günlük alışkanlıkları bir araya getirdik.
Mikroplastikler çok sayıda plastik şişede bulunabilir. Bu mikroplastikler insan sağlığını tehdit ediyor. Plastik şişelerde bulunan bu bileşenler doğurganlığı azaltabilir, vücut yağını artırabilir, sinir ve bağışıklık sistemlerini olumsuz yönde etkileyebilir, erkek genital gelişimini etkileyebilir, çocukluk çağı obezitesini teşvik edebilir ve kardiyovasküler hastalık geliştirme şansını artırabilir. Bu şişeler çocuklar için daha da zararlıdır.
Kuru temizleme kimyasal bir işlemdir. Kuru temizleme yapılırken çok tehlikeli kimyasallar kullanılır ve bazıları kumaşa yapışabilir. Bu kimyasalları solurken, solunum ve göz tahrişleri, baş ağrıları, baş dönmesi ve görme problemleri yaşama şansınız vardır.
Asla hapşırığınızı tutmayın. Bu eylem sırasında kulak zarını hapşırırken tutulan hava ile parçalama ihtimali bulunuyor. Hapşırmalarınızı kontrol etmek ayrıca gözlerinizdeki, burnunuzdaki ve kulak zarındaki kan damarlarınızın sıkışmasına ve patlamasına neden olabilir.
Birçok parfüm, şirketlerin gizli tuttuğu toksik bileşenlerle doludur. Bu bileşenler petrolden gelir solunum ve hormon problemlerine, mide bulantısına ve kusmaya neden olabilir. En kötü senaryoda, insanlar parfüm zehirlenmesi veya kanserden bile muzdarip olabilir.
Her şeyden önce, sivilceleri patlatmak onları daha da kötüleştirebilir ve hatta yara izlerine neden olabilir. Bununla birlikte yüzün beyniyle doğrudan bağlantısı olan “ölüm üçgeni” olarak bilinen bir alanı vardır ve sivilceleri sıkmaya çalışarak orada bir enfeksiyona neden olursanız, sinir sistemine kolayca ulaşabilir ve görme, felç ile komplikasyonlara neden olabilir hatta bu ölüme bile yol açabilir.
Kullandığınız makyaj ürünlerinin size çok zararlı olabilecek sentetik bileşenler içerip içermediğini bilmek önemlidir. Bu bileşenler zamanla vücudunuzda birikebilir ve ciltte tahrişe ve hatta kansere neden olabilir.
Her gece uyurken yastığınız cilt, saç ve vücut yağını emer. Biriken toz akarları alerjilere neden olabilir.
Burnunuzdan kıl koparmak cildin tahriş olmasına ve iltihaplanmasına neden olabilir. Tüyleri alırsanız, bağışıklık sisteminizi de zayıflatacaksınız ve muhtemelen menenjit ve diğer beyin enfeksiyonlarına yol açabilir.
Hazır ambalajlı yiyecekler taze yiyeceklerden çok daha az besleyiciliğe sahiptir. Bu tarz hazır ürünlerin birçoğu yüksek sıcaklıklarda pişirildikleri için kanserojen madde üretirler.
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