Zarar vermeyin! Evde kalıcı oje nasıl çıkarılır?

Kadınlar ellerinin bakımına oldukça önem veriyor. Oje sürmek birçok kadını en mutlu eden anlar arasında bulunuyor. Ancak ojelerin çabuk çıkması can sıkıcı olabiliyor. Bu nedenle kalıcı oje uygulamaları kullanılıyor. Kalıcı oje tırnaklarınızı çok daha uzun süre kullanmanızı sağlıyor. Tırnağınızda uzun süre kalan kalıcı ojeyi çıkarmak istiyorsunuz ama kuaföre gitmeye üşeniyorsanız aşağıdaki yöntemi deneyebilirsiniz.
KALICI OJEYİ ÇIKARMAK İÇİN
MALZEMELER
UYGULANIŞI
- Tırnaklarınızın üstünü törpüleyin. Jel veya kalıcı ojenin formülü, normal ojelerden daha farklı olduğu ve uygulanırken daha farklı işlemlerden geçtiği için, işe direkt asetonla başlamak işe yaramayacaktır. Bu yüzden elinizdeki törpüyle tırnaklarınızın üstündeki ojeyi hafifçe törpülemelisiniz. Bunu yaparken dikkatli olun ve nazikçe törpüleyin, aksi halde tırnaklarınıza zarar verebilirsiniz.
- Asetonla bekletin. Bu aşamada 10 parmağınız için de ayrı pamuklara ihtiyacınız olacak. Pamukları tırnaklarınıza sığacak şekilde koparabilir veya kesebilirsiniz. Daha sonra bu pamuklara aseton döküp tırnaklarınızın üzerine yerleştirin ve önceden her bir parmağınız için hazırladığınız alüminyum folyoları üzerine sarın. Bu şekilde asetonlu pamukları tırnaklarınızda 25-30 dakika kadar bekletebilirsiniz.
- Tekrar törpüleyin. 30 dakika sonunda tırnaklarınızdaki pamukları çıkardığınızda, kalıcı ojelerinin yer yer kabardığını ve döküldüğünü göreceksiniz. Tamamen çıkmamış olsalar da bu aşamada tekrar tırnaklarınızı üstten nazikçe törpüleyerek kalıcı ojelerinin çıkmasını sağlayabilirsiniz.
- Bakım yapın. Törpüledikten ve uzun süre asetonda beklettikten sonra, tırnaklarınızı ve tırnak etlerinizi beslemek ve nemlendirmek için mutlaka bir el kremi uygulamalısınız. Kalıcı oje sonrası tırnak sararması, tırnak incelmesi ve güçsüzleşmesi görülebiliyor. Argan yağı, hindistan cevizi yağı ve gliserin içeren bir el kremini tırnaklarınızın üzerine ve tırnak etlerinize uygulayıp bekletebilirsiniz.
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