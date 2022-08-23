Zarar vermeyin! Evde kalıcı oje nasıl çıkarılır?

Kadınlar ellerinin bakımına oldukça önem veriyor. Oje sürmek birçok kadını en mutlu eden anlar arasında bulunuyor. Ancak ojelerin çabuk çıkması can sıkıcı olabiliyor. Bu nedenle kalıcı oje uygulamaları kullanılıyor. Kalıcı oje tırnaklarınızı çok daha uzun süre kullanmanızı sağlıyor. Tırnağınızda uzun süre kalan kalıcı ojeyi çıkarmak istiyorsunuz ama kuaföre gitmeye üşeniyorsanız aşağıdaki yöntemi deneyebilirsiniz.

KALICI OJEYİ ÇIKARMAK İÇİN

MALZEMELER

Pamuk

Alüminyum folyo

Aseton

Törpü

UYGULANIŞI