Zararlı böceklere ışıklı tuzak

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN Üniversitesi Orman Fakültesi Küre Dağları Milli Parkı’na kurulan ve Türkiye’de ilk kez kullanılan ışık tuzaklarıyla zararlı kelebeklerle mücadele başlatıldı.

Bartın- Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı’nda, Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi ile Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü tarafından şimşir ağaçlarına zarar veren ‘Şimşir güvesi’ olarak bilinen, 'Cydalima perspectalis' kelebeğine karşı mücadele başlatıldı. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı öğretim üyesi Yafes Yıldız tarafından yürütülen çalışmada, iki ayrı noktaya kurulan ışık tuzaklarıyla sadece bir gecede 4 bin 43 zararlı kelebek yakalandı.

Bu durumun zararlı ile mücadelede umut verdiğini belirten Yıldız, "Doğa güzellikleri ve barındırdığı flora ve fauna çeşitliliği ile birçok ziyaretçinin akın ettiği Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan şimşir ağaçlarının kurtarılması için zararlı türe karşı Türkiye’de ilk kez ışık tuzakları kurularak, mücadele çalışmalarına başlandı. Işık tuzakları ile etkin ve entegre mücadele yapılarak zararlının popülasyonun kontrol altına alınmasını hedefliyoruz. Bu şekilde milli parkın önemli bir bitki türü olan şimşirlerin kurumasının önüne geçilerek yeniden doğal görünümüne kazandırılmaya çalışılıyor" dedi.

Yıldız, zararlı kelebeklerin çok sayıda olması nedeniyle ziyaretçilerinde zaman zaman rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, "Yapmaya devam ettiğimiz değerlendirmeler sonucunda, ışık tuzaklarıyla zararlı kelebeklere karşı mücadele, Aralık ayına kadar devam etmesini tahmin ediyoruz. Kısa sürede oldukça olumlu sonuçların alındığı mücadelede şimşir ağaçlarının korunmasının yanı sıra ziyaretçiler zaman zaman yaşadıkları rahatsızlığı da gidermiş oluyoruz. PAN Parks sertifikasıyla Avrupa’nın çok özel noktalarından biri olan Küre Dağları Milli Parkı’nda ziyaretçileri tarafından bu durumun olumlu karşılanması ise mutluluğumuzu artırmaktadır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI



