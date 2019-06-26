İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin nükleer anlaşmaya yönelik vaatlerini yerine getirmediğini belirterek, bu ülkelerin İran'a karşı açıklama yapacak konumda olmadığını söyledi.

Başkent Tahran'da katıldığı bir program çıkışı gazetecilere ABD yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zarif, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İran'a yaptığı "nükleer anlaşmaya uyun" çağrısına tepki gösterdi.

Zarif, "AB ülkeleri ne yazık ki vaatlerini yerine getirmemiştir. Dolayısıyla İran'a karşı açıklama yapacak konumda değillerdir. Açıkladığımız hususlar kendi hakkımız çerçevesindedir." görüşlerini paylaştı.

AB ülkelerinin İran'a karşı atacağı herhangi bir adımın "büyük yanlış" olacağını savunan Zarif, "Avrupalılar hiç bir şekilde bizi mecbur edemez, ülkemizin çıkarına olduğuna inandığımız adımları atarız. Şimdi de kendi programımıza göre hareket ediyoruz. Avrupalılar ne zaman ki verdikleri sözleri yerine getirir işte o zaman bizden de bir beklenti içine girebilirler." değerlendirmesinde bulundu.