İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkenin dış siyasetinde rol oynayan diğer kurumlara eleştiride bulunarak hükümetin içinde ya da dışındaki her kurumun ayrı bir dış siyaseti olamayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre bakanlık çalışanlarıyla bir araya gelen Zarif, dış siyaset ve istifasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığının milli menfaatleri ve halkın haklarını korumak için uluslararası arenada tüm ülkenin sözcüsü olarak güçlü şekilde yer alması gerektiğine dikkati çeken Zarif, “Dışişleri Bakanlığının sözünün tüm ülkenin sözü olduğu ve bu bakanlığın ülkenin dış siyasetinin tek sorumlusu olduğu bilinmelidir. Hükümetin içindeki ya da dışındaki her kurumun ayrı bir dış siyaseti olamaz. Biz sadece Dışişleri Bakanlığının dış siyasetinden sorumlu değiliz. Bu durumda Dışişleri Bakanlığına ihtiyaç yok." ifadelerini kullandı.

İstifa kararının dışarıda İran'ın temsilcisi olan Dışişleri Bakanlığının itibarını korumak için alındığını dile getiren Zarif, "Bu bakanlık, dış ilişkilerde yer almamayı kabul edemez. Diğer kurumlar bu durumu bir problem olarak görmemeli." değerlendirmesinde bulundu.