İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararının Dışişleri Bakanlığının değil, ordunun inisiyatifinde olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenecek Uluslararası Çok Taraflılık ve Barış için Diplomasi Günü'ne katılmak üzere New York'ta bulunan Zarif, burada İran resmi ajansı IRNA'ya konuştu.

ABD'nin İran'ın petrol ihracatını hedef alan girişimlerine karşı Hürmüz Boğazı'nın kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Zarif, "Ben askeri seçenekler için görüş belirtmiyorum. Bu mesele hakkında ordu karar vermelidir." dedi.

Zarif, "İran'ın, bölgesel istikrar ve çıkarlarını koruyacağını söyledik. Bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınma herkes için olmalı. İran'ın çıkarları bölgedeki istikrarın korunmasından yana ve istikrar herkes için sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca bölgedeki istikrarsızlığın temel unsurunun ABD olduğunu dile getirdi.

Washington yönetimi, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.