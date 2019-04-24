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Zarif'ten "Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı ordunun inisiyatifinde" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 10:17 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "(İran'ın olası Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı) Ben askeri seçenekler için görüş belirtmiyorum. Bu mesele hakkında ordu karar vermelidir"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararının Dışişleri Bakanlığının değil, ordunun inisiyatifinde olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenecek Uluslararası Çok Taraflılık ve Barış için Diplomasi Günü'ne katılmak üzere New York'ta bulunan Zarif, burada İran resmi ajansı IRNA'ya konuştu.

ABD'nin İran'ın petrol ihracatını hedef alan girişimlerine karşı Hürmüz Boğazı'nın kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Zarif, "Ben askeri seçenekler için görüş belirtmiyorum. Bu mesele hakkında ordu karar vermelidir." dedi.

Zarif, "İran'ın, bölgesel istikrar ve çıkarlarını koruyacağını söyledik. Bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınma herkes için olmalı. İran'ın çıkarları bölgedeki istikrarın korunmasından yana ve istikrar herkes için sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca bölgedeki istikrarsızlığın temel unsurunun ABD olduğunu dile getirdi.

Washington yönetimi, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD, bu tarihte aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda 180 gün muafiyet tanımıştı.

ABD'nin daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan ülkelere yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini duyurması üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kullanımı kısıtlanırsa boğazı geçişlere kapatırız. İran'ın kara sularını her türlü tehdide karşı savunacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Washington ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması halinde bölgede petrol ticaretini korumak için askeri güç kullanmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Hürmüz Boğazı İRAN

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