Zatürre aşısı koronadan korur mu? Aile hekimlerinden zatürre aşısı tavsiyesi! Zatürre aşısı yaptırmalı mı?

Tüm dünyada hem toplum sağlığını hem de ekonomiyi etkileyen koronavirüs salgını sürerken vatandaşlar arasında zatürre aşısı koronadan korur mu sorusu sorulmaya başladı. Bu nedenle vatandaşlar arasında zatürre aşısı koronavirüs salgınının yol açtığı kovid-19 hastalığına karşı koruyor mu yönünde tartışmalar sürüyor. Bilindiği üzere koronavirüsün etkileri arasında bulunan üst solunum yollarındaki tutulma sebebiyle 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar risk grubunda bulunuyor. Bu yaş grubundaki vatandaşların koronavirüs haricinde zatürreye yakalanma riskini azaltmak için AHESEN Başkanı ve Aile Hekimi Dr. Gürsel Özer’den zatürre aşısı tavsiyesi geldi. Peki, zatürre aşısı korur mu?

Zatürre aşısı yaptırmalı mı?

DHA haberine göre Dr. Gürsel Özer, zatürre aşısı ile ilgili olarak aşıyı çocuklara 2 ve 4’ncü ayda ve 65 yaş ve üstü vatandaşlara yaptıklarını belirtiyor. Aynı zamanda 65 yaş altındaki diyabet hastalığı olan ve vücudun savunma sistemini baskılayan bazı hastalıklara sahip olan kişilere de yaptıklarını söylüyor. Özellikle son dönemlerde gündeme gelmesinin nedenini ise streptococcus pneumoniae isimli bakteriyle ilişkilendiriyor. Bu bakterinin 2 yaş altındaki ve 65 yaş ve üstündeki kişilerin solunum yollarını tuttuğunu belirtiyor. Bir nevi güncel koronavirüsün yaptığı şikayetleri yapan bu bakteriyle alakalı olarak zatürre aşısı yaptırmayı bilim adamlarının önerdiğini aktarıyor. Özer; Covid sebebiyle akciğer enfeksiyonu geçirildiğini, solunum yetmezliğinin üstüne ikinci bir bakteriyel enfeksiyonun eklenmesi halinde de yaşam kalitesinin ve yaşama şansının çok daha azalacağını dile getiriyor.