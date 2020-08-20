Zatürre aşısı koronadan korur mu? Aile hekimlerinden zatürre aşısı tavsiyesi! Zatürre aşısı yaptırmalı mı?

Tüm dünyada hem toplum sağlığını hem de ekonomiyi etkileyen koronavirüs salgını sürerken vatandaşlar arasında zatürre aşısı koronadan korur mu sorusu sorulmaya başladı. Bu nedenle vatandaşlar arasında zatürre aşısı koronavirüs salgınının yol açtığı kovid-19 hastalığına karşı koruyor mu yönünde tartışmalar sürüyor. Bilindiği üzere koronavirüsün etkileri arasında bulunan üst solunum yollarındaki tutulma sebebiyle 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar risk grubunda bulunuyor. Bu yaş grubundaki vatandaşların koronavirüs haricinde zatürreye yakalanma riskini azaltmak için AHESEN Başkanı ve Aile Hekimi Dr. Gürsel Özer’den zatürre aşısı tavsiyesi geldi. Peki, zatürre aşısı korur mu?
DHA haberine göre Dr. Gürsel Özer, zatürre aşısı ile ilgili olarak aşıyı çocuklara 2 ve 4’ncü ayda ve 65 yaş ve üstü vatandaşlara yaptıklarını belirtiyor. Aynı zamanda 65 yaş altındaki diyabet hastalığı olan ve vücudun savunma sistemini baskılayan bazı hastalıklara sahip olan kişilere de yaptıklarını söylüyor. Özellikle son dönemlerde gündeme gelmesinin nedenini ise streptococcus pneumoniae isimli bakteriyle ilişkilendiriyor. Bu bakterinin 2 yaş altındaki ve 65 yaş ve üstündeki kişilerin solunum yollarını tuttuğunu belirtiyor. Bir nevi güncel koronavirüsün yaptığı şikayetleri yapan bu bakteriyle alakalı olarak zatürre aşısı yaptırmayı bilim adamlarının önerdiğini aktarıyor. Özer; Covid sebebiyle akciğer enfeksiyonu geçirildiğini, solunum yetmezliğinin üstüne ikinci bir bakteriyel enfeksiyonun eklenmesi halinde de yaşam kalitesinin ve yaşama şansının çok daha azalacağını dile getiriyor.
Vatandaşlar arasında zatürre aşısı koruyuculuğu da tartışılıyor. Dr. Özer ise aşının zatürre bakterisinin 13 çeşidine karşı uzun süre boyunca koruma sağlayabildiğini belirtiyor. Aynı zamanda Özer; aşının yapılma amacını, virüs nedeniyle akciğer enfeksiyonu olduğunda bakterilerin de işin içine karışabileceğine ve bunun ikinci bir yük oluşturabileceğine bağlıyor. Dolayısıyla aşı ile ikinci yükten korunabileceğine işaret ediyor. Özer, 65 yaş ve üstünde pnömoni geçirme riski fazla olduğu için riskin aşı ile azaltılabileceğine değiniyor. Özer, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla 65 yaş altında olmasına rağmen kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların bu aşıyı yaptırmasını tavsiye ediyor. Zatürre aşısı yaptırılmalı mı konusunda tavsiyelerini belirten Özer, aşı hizmetinin ücretsiz olduğunu da ekliyor.
Özellikle zatürre aşısı kovid 19 hastalığının yaygınlaştığı bu süreçte vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Direkt olarak zatürre aşısı corona virüslere karşı koruyucu olmasa da çeşitli zatürre bakterisi türlerine karşı koruma sağladığı yönünde açıklamalar, vatandaşlara aktarılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker İnanç Balkan, grip ve Kovid-19 hastalığı seyrinde görülen ölümlerin bir kısmının viral enfeksiyona ikincil olarak gelişen bakteriyel enfeksiyon yani zatürre sebebiyle meydana geldiğini belirtiyor. Bu nedenle zatürre aşısı yaptırmış olmanın; risk grubundaki kişilerin Kovid-19 ve grip enfeksiyonunu daha sorunsuz şekilde atlatmalarına katkıda bulunabileceğini aktarıyor. Aynı zamanda Balkan, bağışıklık sorununa sebep olan bir kronik hastalığı bulunmayan ya da altta yatan bir kronik akciğer hastalığı olmayan kişilerin pandemi döneminde zatürre aşısı yaptırmaları yönünde bir önerinin olmadığını da ekliyor.
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