Zatürre aşısı koronavirüsten korur mu? Ne zaman zatürre aşısı olunur, fiyatı nedir, SGK karşılar mı? Kimler zatürre aşısı olur?

Koronavirüs vakalarının son günlerde artması ve kış aylarının yaklaşması ile birlikte grip aşısına olan talep arttı ve birçok vatandaş zatürre aşısı olmak için sağlık kuruluşlarına koşunca stoklar tükendi. Peki zatürre aşısı fiyatı ne kadar ve nerede yapılır? Kimlere zatürre aşısı yapılır? Zatürre aşısı koronavirüsten korur mu? İşte zatürre aşısına dair detaylar... 2020 ZATÜRRE AŞISI FİYATI NE KADAR? Koronavirüsten koruması için zatürre aşısı olmak isteyen vatandaşlar, zatürre aşısı fiyatı ne kadar araştırıyor. SGK'nın aşı bedelini karşılamadığı bazı vatandaşlar zatürre aşısının 2020 fiyatını öğrenerek sağlık kuruluşuna başvuruda bulunmak istiyor. 2020 Zatürre aşısı fiyatları resmi olarak 2020 yılında ne kadar olduğu bilinmiyor. Fakat geçen yıla ait zatürre aşısı fiyatlarına yakın olacağı için fiyatlarını paylaşalım. İki farklı zatürre aşısı bulunuyor. Bir tensei beş yıllık koruma sağlarken diğeri de ömür boyu koruma sağlıyor. Ömür boyu koruma sağlayan zatürre aşısının 2019 yılı fiyatı 344.17 lira, beş yıllık koruma sağlayan zatürre aşısının fiyatı ise 68.86 liraydı.

Aşı olmak isteyenlere önemli haber! SGK kimlerin aşı ücretini karşılıyor? ZATÜRRE AŞISI NEREDE YAPILIR? Koronavirüsten dolayı grip ve zatürre aşısına talep çok arttı. Sağlık kuruluşları talebe yetişemeyince aşının dağıtımını eczanelere de verdi. Zatürre aşısı nerede yapılır merak eden vatandaşlara, sipariş vermek için en yakın eczanelere gidebileceğini aktaralım. Son zamanlarda çok fazla zatürre aşısı talebi olduğu için vatandaşlar, stokların bitmesinden şikayetçiydi. Zatürre aşısı stokları bitti mi, ne olacak merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sene zatürre aşısının önceki yıllara oranla 3 ya da 4 katı fazladan tedarik edileceğini açıklayarak vatandaşların yüreğine su serpti. ZATÜRRE AŞISINI SGK KARŞILIYOR MU? Zatürre aşısının fiyatının 2020 yılında resmi olarak açıklanmaması ve önceki yıllarda belirlenen fiyatının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar, zatürre aşısını SGK karşılıyor mu araştırmasına başladı. Yeni doğan dönemindeki çocuklara SGK bütün aşıları ücretsiz olarak yapıyor. Zatürre aşısı kimlere ücretsiz yapılıyor araştıranlara; kronik hastalara, hamilelere ve 65 yaş üzerine ücretsiz yapıldığını belirtelim. Fakat son zamanlarda orta yaşlı vatandaşlarda da koronavirüsten dolayı zatürre aşısı talebi arttı.

ZATÜRRE AŞISI KORONAVİRÜSTEN KORUR MU? Vatandaşlar zatürre aşısının koronavirüsten koruyacağını düşünerek sağlık kuruluşlarından zatürre aşısı talebinde bulunmaya başladı. İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur yaptığı açıklamada, zatürre aşısı koronavirüsten korur mu sorusuna cevap verdi. "Deneme çalışmaları süren ve henüz yaygın uygulamaya geçmemiş olanları saymazsak şu an için corona virüse karşı uyguladığımız bir aşı yoktur.

Halkımızın zatürre olarak bildiği ve bizim ülkemizde çocukluk aşıları içinde rutin olarak uyguladığımız, bir süredir de 65 yaşın üstündeki vatandaşlarımızla belirli risk grubuna dahil hastalarımıza yaptığımız KPA aşısının da corona virüse karşı bir etkisinin olmadığını, uygulanmasının corona virüsten bağımsız yapıldığını belirtmek gerekiyor." dedi. Tamur, zatürre aşısının corona virüse karşı korumadığının altını çizerek şunları kaydetti: "Zatürre aşısı herkese yapılmaz, talep üzerine yapılmaz. Zatürre aşısı yaptırmak için aile hekimine gitmeden önce mutlaka aile hekiminizle iletişim kurun ve bu aşının size yapılıp yapılmayacağını, yapılacaksa ne zaman uygun olduğunu aile hekiminizden öğrenip gerekli randevuyu alarak aile sağlığı merkezine, maskenizle randevu saatinizde başvurmanız en doğru yol olacaktır."