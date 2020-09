Grip aşısı koronavirüsten korur mu? Grip aşısı ne zaman olunur, fiyatı nedir? Kimler grip aşısı olmalı? SGK grip aşısını karşılar mı?

Grip aşılarının her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde ya da hekim kontrolünde yapılması tavsiye edilir. Dünya Sağlık Örgütü mevsimler olarak ortaya çıkan grip hastalığına neden olan virüsün değişiklerini yakından takip ederek aşının içeriğini yıllık önerilerle güncellemeyi tercih eder. 2020 yılı içerisinde koronavirüs salgının tüm dünyada etkisini göstermesiyle birlikte grip aşısına olan ilgi arttı. Grip aşısı nerede yapılır sorusunu merak eden vatandaşlar sağlık kuruluşlarına ve en yakın eczaneye taleplerini iletebilirler. Talebin artması üzerine g rip aşısı stokları bitti mi sorusu yöneltilmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sene grip aşısının önceki yıllara oranlar 3 ya da 4 katı daha fazla tedarik edileceğini açıkladı.

KİMLER GRİP AŞISI OLMALI?

Grip aşısı kimlere yapılır sorusu koronavirüs vakalarının artmasından sonra daha çok merak edilen konuların başında yer aldı. Grip aşısı yaptırması gerekli olan kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada 65 yaş ve üzerindekiler, kronik böbrek yetmezliği olanlar, kalp damar sistemi hastaları, şeker hastaları, hamileler, astım ve kronik akciğer hastalığı olanların öncelikli olarak grip aşısına yapılan risk grubundaki kişiler olarka listelendirilmiştir.

GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPTIRILMALIDIR? GRİP AŞISI NE KADAR SÜRE KORUYUCULUK SAĞLAR?

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında yer alan ifadelerde grip aşısının zamanı ve koruyuculuğu hakkında bilgi verilmiştir. Yapılan ifadede mevsimsel gribe neden olan virüsün her yıl değişiklik gösterebildiği ifade edilir. Açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer” ifadelerine yer verilmiştir.