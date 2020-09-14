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Grip aşısı koronavirüsten korur mu? Grip aşısı ne zaman olunur, fiyatı nedir? Kimler grip aşısı olmalı? SGK grip aşısını karşılar mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında vaka sayısının artması üzerine uzmanlar özellikle risk grubunda bulunan kişilerin zatürre ve grip aşı olmasını tavsiye etti. Sonbahar mevsimiyle ortaya çıkması beklenen mevsimsel gripten korunmak için vatandaşlar aile hekimleri ve eczanelere grip aşısı başvurularını iletti. Grip aşısını SGK karşılıyor mu merak eden vatandaşlar, grip aşısının koruyuculuk süresini de araştırıyor. Peki grip aşısı fiyatı ne kadar? Ne zaman grip aşısı olunmalı?

Grip aşısı koronavirüsten korur mu? Grip aşısı ne zaman olunur, fiyatı nedir? Kimler grip aşısı olmalı? SGK grip aşısını karşılar mı?

Koronavirüs vaka sayısındaki artış vatandaşların ikinci dalga endişesini arttırdı. Kış aylarının gelmesiyle beraber uzmanların vaka sayılarında artış yaşanabileceğini söylemesi ise vatandaşların grip aşısına olan talebini arttırdı. Çok sayıda vatandaş grip aşısı olabilmek için aile hekimleri ve eczanelere koştu. Peki grip aşısı fiyatı ne kadar ve nerede yapılır? Kimlere grip aşısı yapılır? Grip aşısı koronavirüsten korur mu? İşte grip aşısına dair merak edilen detaylar...

2020 GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR?

Koronavirüsle birlikte zatürre ve grip olmanın ölümcül sonuçlar doğurabileceğinin konuşulması üzerine korunmak için vatandaşlar grip aşısı kuyruklarına girdi. SGK’nın aşı bedelini karşılamadığı vatandaşlar grip aşısının fiyatı ne kadar sorusuna cevap arıyor. Grip aşısının 2020 fiyatını öğrenmek isteyen kimi vatandaşlar yetkililerden cevap almaya çalışıyor. 2020 grip aşısı fiyatı henüz olarak kesinleşmedi. Ancak geçen yıla yakın bir ücrette olması ön görülüyor. 2019 yılında grip aşısının fiyatı 72 TL olarak belirlenmişti.

GRİP AŞISI NEREDE YAPILIR?

Grip aşılarının her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde ya da hekim kontrolünde yapılması tavsiye edilir. Dünya Sağlık Örgütü mevsimler olarak ortaya çıkan grip hastalığına neden olan virüsün değişiklerini yakından takip ederek aşının içeriğini yıllık önerilerle güncellemeyi tercih eder. 2020 yılı içerisinde koronavirüs salgının tüm dünyada etkisini göstermesiyle birlikte grip aşısına olan ilgi arttı. Grip aşısı nerede yapılır sorusunu merak eden vatandaşlar sağlık kuruluşlarına ve en yakın eczaneye taleplerini iletebilirler. Talebin artması üzerine grip aşısı stokları bitti mi sorusu yöneltilmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sene grip aşısının önceki yıllara oranlar 3 ya da 4 katı daha fazla tedarik edileceğini açıkladı.

GRİP AŞISINI SGK KARŞILIYOR MU?

Grip aşısının fiyatının resmi olarak açıklanmaması vatandaşları kafasında soru işaretlerin oluşmasına neden oldu. Yeni doğan dönemindeki çocuklara SGK bütün aşıları karşılıyor. Grip aşısı kimlere ücretsiz yapılıyor sorusunun cevabı nihayet verildi. Grip aşısı ücretsiz olarak kronik hastalar, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile hamilelere uygulanıyor.

GRİP AŞISI KORONAVİRÜSTEN KORUR MU?

Vatandaşlar grip aşısının koronavirüsten koruyacağını düşünerek aşıya talep etmeye başladı. Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Songül Özer, grip aşısı koronavirüsten korur mu sorusuna cevap verdi.

“Grip aşısı şu anda bütün dünyada ülkemizde de hali hazırda devam etmekte olan mevsimsel gripten yani influenza’dan bizi korur. Ama şöyle düşünün: Koronavirüs enfeksiyonu bağışıklık sistemi zayıflamış olan insanlarda daha rahat enfeksiyon oluşturuyor. Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz ve kronik hastalığınız varsa bir de üzerine mevsimsel yani influenza ile enfekte olduysanız koronavirüsü aldığınızda bu sizin koronavirüs enfeksiyonunu daha ağır geçirmenize neden olacaktır. Riskli grubun mutlaka yılda bir kere gripten korunmak için aşı yaptırmasını öneriyoruz. Grip aşısı yaptırırsanız ve influenza’ dan korunduysanız koronavirüs size bulaşsa bile daha hafif atlatırsınız. Ama şöyle bir yanlış düşünceye sakın kapılmamalısınız: ‘Ben grip aşısı yaptırdım. Koronavirüs enfeksiyonu olmayacağım.’ Koronavirüs başka bir virüs, grip oluşturan influenza başka bir virüs. Ama hastalığı hafif atlatmanızı sağlar mı? Evet sağlar” dedi.

KİMLER GRİP AŞISI OLMALI?

Grip aşısı kimlere yapılır sorusu koronavirüs vakalarının artmasından sonra daha çok merak edilen konuların başında yer aldı. Grip aşısı yaptırması gerekli olan kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada 65 yaş ve üzerindekiler, kronik böbrek yetmezliği olanlar, kalp damar sistemi hastaları, şeker hastaları, hamileler, astım ve kronik akciğer hastalığı olanların öncelikli olarak grip aşısına yapılan risk grubundaki kişiler olarka listelendirilmiştir.

GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPTIRILMALIDIR? GRİP AŞISI NE KADAR SÜRE KORUYUCULUK SAĞLAR?

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında yer alan ifadelerde grip aşısının zamanı ve koruyuculuğu hakkında bilgi verilmiştir. Yapılan ifadede mevsimsel gribe neden olan virüsün her yıl değişiklik gösterebildiği ifade edilir. Açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer” ifadelerine yer verilmiştir.

Zatürre aşısı koronavirüsten korur mu? Ne zaman zatürre aşısı olunur, fiyatı nedir, SGK karşılar mı? Kimler zatürre aşısı olur?Zatürre aşısı koronavirüsten korur mu? Ne zaman zatürre aşısı olunur, fiyatı nedir, SGK karşılar mı? Kimler zatürre aşısı olur?
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