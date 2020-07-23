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Zayıflamak için spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz! İşte ev için kardiyo antrenmanı programı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Herkes zayıflamak, fit görünmek ve sıkılaşmak ister. Bunun için spor yapmak hayatın bir parçası haline gelir. Ancak tabii ki herkesin günlük koşuşturma içinde spor yapmak için spor salonlarına gidecek vakti veya maddi durumu olmayabilir. O halde, evde süper bir kardiyo antrenmanı ile zayıflamaya ne dersiniz?

Zayıflamak için spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz! İşte ev için kardiyo antrenmanı programı...

Doğru kilo vermek, incelmek ve formda kalmak için kardiyo yapmanız gerektiğini hepiniz bilirsiniz. Peki, kardiyo nedir? Kardiyo en özet haliyle, kalp, damar ve akciğeri yoğun bir şekilde çalıştırarak kilo vermeye denir. Koşu, yüzme, tempolu yürüyüş, ip atlama gibi sporlar kalp ritminizin yükseldiği ve nefes alışverişinizin arttığı kardiyo sporlarıdır. Bu sporlar ev sporu gibi gözükmese de eşofmanlarınızı ve spor ayakkabılarınızı giydiğiniz her yerde kardiyo yapmak mümkün.

KARDİYO İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Kardiyo için en önemli nokta nefes alışverişidir. Doğru nefes alıp vermeye ve bunu spor esnasında düzenli olarak yapmaya dikkat etmelisiniz. Doğru nefes ise şöyle; karın boşluğundan derin bir nefes almalısınız. Bu nefesi göğse çıkararak ve göğüsten iter gibi uzun nefes vererek tamamlamalısınız.
Nefesinizi çok hızlı alıp çok hızlı vermemeye özen göstermelisiniz. Ayrıca spora başlamadan önce ısınma hareketleri, spor sonunda ise soğuma hareketleri yaparak vücudunuzdaki laktik asitleri atmalısınız.

Eğer kardiyo yaparak yağsız kaslar elde etmek istiyorsanız kardiyo ile birlikte iyi bir diyet listesine de başvurmalısınız. Bu diyet listesine sıkı sıkıya bağlı kalmak da oldukça önemli.
Haftanın 3-5 günü kardiyo yapabilirsiniz. Eğer yeni başlayanlardansanız 15 dakika ile 30 dakika arasında yapmalısınız. Vücudunuz bu tempoya alıştıkça her hafta 5 dakika olacak şekilde süreyi artırabilirsiniz.

EVDE KARDİYO İLE KİLO VERİN

1. Evde koşun
Evde kardiyo yapmak için koşu bandınızın olmasına gerek yok. Eşofmanlarınızı ve spor ayakkabılarınızı giyip olduğunuz yerde koşabilirsiniz. Bu koşuyu karşınıza bir dizi, video veya müzik açarak taçlandırabilirsiniz.

2. İp atlayın

ip atlamak

3. Dağcı sıçrayışı

Aynı şekilde spor ayakkabılarınızla evde ip atlayabilirsiniz. Üstelik bunun için atlama ipinizin olmasına da gerek yok. Yapmanız gereken şey sadece zihninizde hayali bir ip canlandırarak zıplamak. Bu çocukken yaptığınız, oldukça yorucu bir spordur. Ancak tüm kaslarınızı çalıştırarak yüksek miktarda kalori yakmanızı sağlar.

4. Dizleri göğse çekerek zıplama

Sırtınızı dik tutarak ve bacaklarınızı omuz genişliğinde açarak yapabileceğiniz harika bir kardiyo hareketidir. Dizlerinizi göğsünüze dokundurmaya çalışarak zıplamalısınız. Egzersizi 10 dakika yaptıktan sonra dinlenmelisiniz.

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