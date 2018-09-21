Zayıflık arzusu hamile kalmayı mı engelliyor?

DOĞURGANLIK MI? FİTLİK Mİ ?

Günümüz sağlık problemlerinden biri de infertilite (kısırlık) ‘ dir. İnfertilite, evli çiftlerin bir yıl boyunca korunmasız ilişkiye rağmen gebeliğin olmaması durumudur.

Değişen yiyecekler, kimyasallar, endokrin bozucular, stres, vitamin- mineral eksiklikleri gibi durumlar infertiliteye sebep olabilmektedir. Tüm bu durumlar, kadın ve erkeğin hormonlarını etkileyerek bebek sahibi olmalarına engel olur.

İnfertilite çoğu zaman kilo kaynaklı da olabilir yani; kadının ya da erkeğin çok zayıf olması ya da çok kilolu olması doğurganlığı doğrudan etkiler.

Sağlıklı ve ideal kiloda olmak, hamile kalma şansınızı arttırır.

İdeal kilonuzu vücut kitle indeksine (VKI) ve bel çevresi ölçümünüze bakarak kendiniz de bulabilirsiniz.

VKI 18.5 -24.9 arası ise ‘sağlıklı kilo’

VKI <18.5 ise ‘zayıf’

VKI 25- 29.9 arası ise ‘fazla kilolu’

VKI >30 ise ‘obez’

olarak sınıflandırılır.

Aynı şekilde kadınlarda bel ölçüsü <88 cm, erkeklerde ise <92 cm olmalıdır. Fakat bazen ideal değerlerde olsanız da doğurganlık gerçekleşmeyebilir.

Mesela bazı kadınlar, fazla zayıflık ve fitlik arzusu ile doğurganlığını arka plana atmaktadır. Kilo takıntısı sebebiyle, sağlığını hiçe sayan diyetler yaparak yağ oranını düşürmeye çalışır. Bir de bu tarz düşük kalorili, besleyici özelliği bulunmayan listelerle haftanın 3-4 günü ağır antrenmanlar yapılır. Sonuçta ideal kilo ve görünüme ulaşılsa bile bu doğurganlık için yeterli olmayabilir. Çünkü düşük yağ kütlesi sebebiyle regl döngüsü düzensiz hale gelir, hormonların dengesi alt üst olur. Beraberinde saç dökülmeleri, libido düşüşü gibi durumlar meydana gelir. Belki de, sağlıklı bir şekilde alacağınız birkaç kilo ile bu durumdan kurtulabilirsiniz.

Vücudumuz mükemmel bir dengeye sahip. Sadece tartı odaklı beslenmek, bir çok sistemin düzgün çalışmasını etkileyebilir, bakınız; üreme sistemi. İdeal kilo ya da ideal beden algısı 34 beden olmak değildir. Zayıf olmak, sağlıklı olmak değildir. Oyuncak bebeklerden başlayan bu zayıflık algısını, özellikle kız çocuklarınıza doğru bir şekilde anlatmak, her anne ve babanın ilk görevlerinden olmalıdır.

Ne çok zayıf, ne çok kilolu! Her şey dengede olmalıdır.

Dyt. Fulya Bozdemir

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