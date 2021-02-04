Zehir solumayacağız! Ev yapımı temizlik malzemeleri yapıyoruz

Hayatın her alanında artık doğal içerikli ürünler tercih ediliyor. Fakat her doğal olduğu söylenen ürünün doğallığına güvenebilmek de pek kolay değil. Doğallık arayışındaysanız kullanacağınız ürünü kendi ellerinizle hazırlamış olmanız size en güvenilir sonucu verir. Evinizde bulunan malzemelerle birkaç adımda doğal ve etkili bir toz alma spreyi hazırlamak aslında çok kolay!

SİRKELİ CAM TEMİZLEYİCİ

1 yemek kaşığı mısır nişasta

2 bardak ılık su

Yarım bardak sirke

YArım bardak alkol

Tüm ürünleri iyice karıştırın ve bir sprey şişesine koyun. İşte cam temizleyiciniz hazır.

EV YAPIMI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Dezenfekte işlemi deyince akla ilk gelen doğal malzeme sirkedir. Doğal bir temizleyici aradığınızda eliniz ilk sirkeye gider. Sirkenin mucizevi temizleyici gücünü limon ile desteklediğinizde ise ortaya etkili bir temizlik ürünü çıkmış olur. Hazırladığınız karışımın içine birkaç damla zeytinyağı ekleyerek de yüzeylerin daha güzel parlamasını sağlayabilirsiniz.

İşte ihtiyacınız olan malzemeler:

Bir bardak su

İki çorba kaşığı sirke

Yarım limonun suyu

1 çorba kaşığı toz sabun

Birkaç damla zeytinyağı

Boş bir sprey şişesi