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Zehirli iğne ile ölmemişti bu defa azot gazıyla boğacaklar! ABD'deki idam kararına BM'den tepki

03.01.2024 21:27 | Son Güncelleme:
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ABD'nin Alabama eyaletinde bir mahkumun 25 Ocak'ta azot gazıyla infaz edilmesi kararı dünya çapında gündem oldu. 'Gazla boğma' yöntemiyle yapılacak infaza tepki gösteren Birleşmiş Milletler uzmanları idamın durdurulması istedi. Diğer yandan aynı mahkumun geçen yıl da iğneyle infaz edilmeye çalışıldığı ancak ölmediği bildirildi.

Zehirli iğne ile ölmemişti bu defa azot gazıyla boğacaklar! ABD'deki idam kararına BM'den tepki

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, ABD'de bir mahkumun 25 Ocak'ta azot gazıyla boğularak infaz edilmesi kararını, "zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye ve hatta işkenceye maruz bırakabilecek, denenmemiş bir infaz yöntemi" olarak nitelendirdi.

BM uzmanları Morris Tidball-Binz, Alice Jill Edwards, Tlaeng Mofokeng ve Margaret Satterthwaite, Kenneth Eugene Smith'in 1988'de işlediği cinayetten dolayı 25 Ocak'ta ABD'nin Alabama eyaletinde azot gazıyla infaz edilmesine yönelik verilen karara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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"ACI VERİCİ VE İNSANLIK DIŞI"

Uzmanlar, yöntemi "zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye ve hatta işkenceye maruz bırakabilecek, denenmemiş bir infaz yöntemi" şeklinde yorumladı. İlk defa denenmesi beklenen azot gazıyla infaza ilişkin uzmanlar, "acı verici ve insanlık dışı bir ölümle sonuçlanacağından" endişe duyduklarını vurguladı.

ZEHİRLİ İĞNELİ İNFAZ BAŞARISIZ OLMUŞTU

Uzmanlar, "gazla boğma" yöntemiyle yapılan infazın, ABD'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ni ihlal edebileceği uyarısında bulunarak, infazı durdurma çağrısı yaptı.

Alabama'daki yetkililer Kasım 2022'de Smith'i zehirli iğne kullanarak infaz etmeye çalışmış, ancak girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı. (AA)


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abd idam
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