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Zeka kartlarının çocuklardaki faydaları

20.05.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En baştan başlamak gerekirse; nedir bu zeka? “İnsanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, kavrama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü” olarak tanımlayabiliriz. Bu düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, kavrama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü bebekliğin ilk yıllarından itibaren çeşitli zaman dilimleriyle gelişim göstermeye başlar.

Zeka kartlarının çocuklardaki faydaları

Bebeklik gelişim dönemlerinin desteklenmesi çok kıymetlidir. Bu destek çeşitli kelime kartları, zeka kartları ile olabilir.

Doğumdan itibaren ilk altı yıl beyin gelişimi ve öğrenmenin en önemli dönemidir. Zeka ve kelime kartlarının çocukların zeka gelişimlerini olumlu yönde etkilediğini belirten Eğitimci Can Uysal, konu hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

İLK 6 AY ÇOK ÖNEMLİ

Doğumdan itibaren ilk altı yıl bebeğin yeterli uyaranla karşılaşması gerekir ve oyun bu uyaranları bebeğe sunmanın en doğru yoludur çünkü bebek oyun ile öğrenir.

Oyun ile zihinsel, fiziksel, sosyal, duygusal becerilerin yanında dil, yaratıcılık ve iletişim becerileri gelişir. İlk yıllardaki oyun, bebeğe sağlanan oyuncak ve materyaller soyut düşünme yetisi gelişmemiş bebeğin bilgiyi somutlaştırarak öğrenmesine yardımcı olur. İlk yıllarda temeli iyi atılmış bir bilgi dağarcığı da çocuğun ilerleyen yıllarda çok daha hızlı ve verimli bir şekilde öğrenmesini sağlar.

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Kelime kartları, kavram kartları ve zeka kartları gibi materyaller bebeğin ilk aylarda yeni kelimeleri ve kavramları öğrenmesi için oyun şeklinde sunulabilecek faydalı kaynaklardır.

Bu kartlara eğitici oyun kartları da denir. Kartlar bilgiyi bebeğin zihinsel gelişimine uygun şekilde sunarak bebeğin bu bilgiyi çok daha kolay bir şekilde işleyip kaydetmesine olanak yaratır.

Kelime kartları ve zeka kartları aşağıdaki alanları destekleyip geliştirmektedir:

  • Konuşma ve dil becerileri,
  • Görsel ve işitsel dikkat ve odaklanma becerileri,
  • İnce-motor becerileri,
  • El-göz koordinasyonu,
  • Duygusal, sosyal ve duyusal gelişimi destekler.


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