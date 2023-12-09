KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Zeka testi: Resimdeki farklı oyuncağı 6 saniyede bulanların IQ'su 130'dan yüksek çıkıyor!

    Zeka testi: Resimdeki farklı oyuncağı 6 saniyede bulanların IQ'su 130'dan yüksek çıkıyor!

    09.12.2023 13:31 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Zeka testleri, beyin gücünü ölçmek ve farklı zeka seviyelerini belirlemek için kullanılan ilginç yöntemlerden biridir. Resimdeki farklı oyuncağı sadece 6 saniyede bulabilenlerin IQ seviyesi 130'dan yüksek çıktığı söyleniyor. Bu tarz zeka testleri, görsel algıyı, hızlı düşünme yeteneğini ve odaklanmayı ölçmede oldukça etkili oluyor. Yapılan araştırmalar, hızlı düşünebilme ve dikkat odaklanmasının yüksek zeka ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Peki, resimdeki farklı oyuncağı kaç saniyede buldunuz?

    Zeka testleri, zihinsel yeteneklerimizi değerlendirmede ve farklı zeka seviyelerini belirlemede kullanılan önemli araçlardan biridir. Görsel zeka testlerinden biri olan "Resimdeki farklı oyuncağı 6 saniyede bulanların IQ'su 130'dan yüksek çıkıyor!" testi, hızlı düşünme ve dikkat odaklanması becerilerini ölçmede oldukça etkili olduğu bilinen bir testtir. Testi geçenlerin yüksek IQ seviyeleri ile ilişkili olduğu düşünülen bu zeka testi haberimizde.

    TEST

    Birbirinin tıpatıp aynısı olan oyuncak bebeklerden biri diğerlerinden farklı. Sizlerden istenen ise farklı oyuncak bebeği 6 saniyede bulmanız. Sadece bir dahi bu görseldeki farklı oyuncak bebeği 6 saniyede buluyor.

    kapak

    TESTİN CEVABI

    Bu testte başarılı olmak, görsel algıyı ve detaylara odaklanma yeteneğini gerektirir. Test sonuçları, hızlı düşünme yeteneğinin yüksek zeka ile ilişkilendirildiği üzerinde yapılan araştırmalarla destekleniyor.

    Oyuncak bebeklerin arasında gizlenmiş olan farklı oyuncak Ekranın sağ alt köşesinde yer alıyor. Tüm oyuncakların kafasında sarı toka bulunurken farklı olan oyuncağın kafasında toka bulunmuyor.

    CEVAP

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Depresyon riskini azaltıyor, mutluluk hissi veriyor!Depresyon riskini azaltıyor, mutluluk hissi veriyor!
    Asıl faydası kabuğundaymış... Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün Asıl faydası kabuğundaymış... Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün
    Güçlü bir bağışıklık kışın beslenmede bunlara dikkat!Güçlü bir bağışıklık kışın beslenmede bunlara dikkat!
    Anahtar Kelimeler:
    Optik illüzyon test zeka soruları zeka testi dikkat testi zihin
    En Çok Okunan Haberler
    Ezber bozan açıklama! "7.4'lük deprem senaryoları çöpe atıldı"

    Ezber bozan açıklama! "7.4'lük deprem senaryoları çöpe atıldı"

    Ender Saraç ile ilgili iddialar gündem oldu! Canlı yayında mide bulandıran ifadeler: 'Ben ölürüm, biterim'

    Ender Saraç ile ilgili iddialar gündem oldu! Canlı yayında mide bulandıran ifadeler: 'Ben ölürüm, biterim'

    Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin skorunu yapay zeka şimdiden tahmin etti

    Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin skorunu yapay zeka şimdiden tahmin etti

    Uzmanlardan ‘kesme altın’ uyarısı: Bin liralık, 5 bin liralık…

    Uzmanlardan ‘kesme altın’ uyarısı: Bin liralık, 5 bin liralık…

    ''5 milyon euro'ya hayırlı olsun''

    ''5 milyon euro'ya hayırlı olsun''

    Depresyon riskini azaltıyor, mutluluk hissi veriyor!

    Depresyon riskini azaltıyor, mutluluk hissi veriyor!

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

    Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

    Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

    Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

    Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

    Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

    Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

    Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

    Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

    Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.