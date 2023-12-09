Zeka testi: Resimdeki farklı oyuncağı 6 saniyede bulanların IQ'su 130'dan yüksek çıkıyor!

Zeka testleri, zihinsel yeteneklerimizi değerlendirmede ve farklı zeka seviyelerini belirlemede kullanılan önemli araçlardan biridir. Görsel zeka testlerinden biri olan "Resimdeki farklı oyuncağı 6 saniyede bulanların IQ'su 130'dan yüksek çıkıyor!" testi, hızlı düşünme ve dikkat odaklanması becerilerini ölçmede oldukça etkili olduğu bilinen bir testtir. Testi geçenlerin yüksek IQ seviyeleri ile ilişkili olduğu düşünülen bu zeka testi haberimizde.

TEST

Birbirinin tıpatıp aynısı olan oyuncak bebeklerden biri diğerlerinden farklı. Sizlerden istenen ise farklı oyuncak bebeği 6 saniyede bulmanız. Sadece bir dahi bu görseldeki farklı oyuncak bebeği 6 saniyede buluyor.

TESTİN CEVABI

Bu testte başarılı olmak, görsel algıyı ve detaylara odaklanma yeteneğini gerektirir. Test sonuçları, hızlı düşünme yeteneğinin yüksek zeka ile ilişkilendirildiği üzerinde yapılan araştırmalarla destekleniyor.

Oyuncak bebeklerin arasında gizlenmiş olan farklı oyuncak Ekranın sağ alt köşesinde yer alıyor. Tüm oyuncakların kafasında sarı toka bulunurken farklı olan oyuncağın kafasında toka bulunmuyor.





