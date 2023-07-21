Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan gündem olacak sözler! 'Karma eğitim dayatmasından vazgeçilmelidir'

Karma eğitimle ilgili tartışmalar devam ediyor. Son olarak Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Uzay Haber kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karma eğitimin en fazla kızlara zarar verdiğini ifade eden Yapıcıoğlu "Karma eğitim dayatmasından vazgeçilmelidir" dedi.

Yapıcıoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"LAİKLİK İLE MİLLETİN SIKINTISI VAR"

"Laiklik ile milletin sıkıntısı vardır, çünkü bu millet laikliğin nasıl uygulandığını görmüştür. Laiklik bu memlekette, din düşmanlığı olarak uygulanmıştır. Laiklik bu memlekette; milletin kılığına, kıyafetine Kur'an'ına, ezanına, namazına, camisine, iş hayatına, eğitim hayatına karışmıştır.

KARMA EĞİTİM TARTIŞMASI: 'EN FAZLA KIZ ÇOCUKLARINA ZARAR VERİYOR'

Bugün bütün dünyada karma eğitimin zararları tartışılıyor görülüyor. ‘Biz karma eğitimi getirdik. Bu sistemle kadın ve erkek eşitliğini sağlayacaktık ama kız çocukları daha fazla ezilir oldu, istismar edilip daha fazla saldırılara maruz kaldılar. Öyleyse acaba biz kız çocuklarımıza yapmış olduğumuz bu haksızlıktan nasıl döneriz, nasıl tekrar bu okulları ayıralım’ diye tartışıyorlar.

Halbuki şu ilmi bir hakikattir ki; karma eğitim en fazla kız çocuklarına zarar veriyor. Mesela haylaz bir erkek çocuğunun durulması için yanına bir kız çocuğu oturturlar. Kız çocuğunun ne olacağını düşünmezler.‘Hele bir o erkek çocuk uslu olsun da yanına bir tane kız çocuğunu ona kurban edelim' derler. Karma eğitimin özcesi budur.

"KARMA EĞİTİMİ HERKESE DAYATMAYIN KARDEŞİM"

Karma eğitim dayatmasından vazgeçilmelidir. Karma eğitimi herkese dayatmayın kardeşim! Şu anda ‘Kız İmam Hatip ve Erkek İmam Hatip okulları' var. Lise okuduğum döneme kadar da ‘Meslek Liselerinde' kızlar ve erkeklerin okulları ayrıydı."

