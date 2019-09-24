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Zeki Müren, mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 15:24 | Son Güncelleme

TÜRK sanat müziğinin usta ismi Zeki Müren, vefatının 23'üncü yıl dönümünde Bursa Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- TÜRK sanat müziğinin usta ismi Zeki Müren, vefatının 23'üncü yıl dönümünde Bursa Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Emirsultan Mezarlığı'ndaki törene, Müren ailesi, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, Mehmetçik Vakfı (TSKMEV) Bursa Şubesi temsilcileri, Zeki Müren Kültür Sanat Derneği Başkanı İsmail Eren, Zeki Müren Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi öğrencileri ve sevenleri katıldı. Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, Zeki Müren'in Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olduğunu belirterek, "Zeki Müren bütün mal varlığını TEV ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı. Bugüne kadar Zeki Müren burs fonundan 3 bin 31 öğrencimiz, bu yıl da 231 öğrencimiz faydalandı. Yapmış olduğu hayırlarla sanat güneşimiz öğrencilerimizin eğitim güneşi de oldu. Kendisini şükran ve minnetle anıyorum” dedi. Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve ziyaretçiler, duanının ardından Müren'in kabrine karanfil bıraktı. Müren için ölümünün 23'ncü yılında Emirsultan Camii'nde öğle namazının ardından mevlit de okutuldu.

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